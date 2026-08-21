Bilecik'te Osmangazi kadınları kent gündemini kahvede konuştu

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Osmangazi Mahallesi'nde bulunan Kadınlar Kahvesi'nde mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Toplantıda mahalle kadınlarının gündemindeki talep ve öneriler tek tek dinlendi; hem mahalle ölçeğinde hem de kent genelinde yapılabilecek çalışmalara dair karşılıklı görüş alışverişi gerçekleştirildi.

buluşmanın odağı:

Görüşmede mahalle yaşamının ihtiyaçları, kamu hizmetlerine erişim ve yerel projelerin kadınların yaşam kalitesine etkisi ön plana çıktı. Katılımcılar, mahalle bazlı çözümler ve birlikte üretilecek projeler konusunda somut öneriler sundu. Başkan Subaşı, dinleme ve değerlendirme sürecinin devam edeceğini belirtti.

kadınların rolüne vurgu:

Subaşı buluşma sonrası yaptığı değerlendirmede, "Kadınların sözüne, emeğine ve fikrine değer veren bir anlayışla; Bilecik’imizin her mahallesinde vatandaşlarımızla yan yana olmaya devam edeceğiz" sözleriyle katılımcı yönetim anlayışına vurgu yaptı. Toplantı, kadınların kent yaşamındaki rollerinin güçlendirilmesi ve mahalle ihtiyaçlarının yerinde tespiti açısından önem taşıdı.

Yerel yönetim ile vatandaşlar arasında doğrudan iletişim kuran bu tür görüşmelerin, uygulamaya dönük karar alma süreçlerini beslediği ve projelerin sahada daha etkili hale gelmesine zemin hazırladığı değerlendiriliyor.

BİLECİK’TE KADINLAR KAHVESİ’NDE MAHALLE BULUŞMASI