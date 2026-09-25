Bilecik'te üç haftadır onarılmayan su patlağı mahalleliyi isyan ettirdi

Olayın yaşandığı yer:

Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde, Tepebaşı mevkii ile Tepebaşı Taksi Durağı arasındaki noktada yaklaşık 3 haftadır yerden su çıktığı görüldü. Vatandaşların aktardığına göre, sorunu fark eden çevre sakinleri durumu belediyeye bildirdi ancak aradan geçen süreye rağmen herhangi bir tamirat gerçekleştirilmedi.

Vatandaşların tepkisi:

Yere çıkan suyu gören vatandaşlar ve çevredeki esnaf, belediyeye yapılan bildirime rağmen onarım çalışması yapılmamasına tepki gösterdi. Durumu mahalle muhtarına da ilettiklerini söyleyen esnaf, boşa akan suyun bir an önce giderilmesini ve altyapı açısından gerekli müdahalenin yapılmasını talep etti.

Mahallelinin talebi:

Mahalle sakinleri ve esnaf, su israfının önlenmesi ve olası altyapı zararlarının engellenmesi için yetkililerden hızlı bir müdahale beklediklerini belirtti. Konuyla ilgili belediyeden resmi bir açıklama veya müdahale kaydı haberde yer almadı; bölge halkı sorunun çözümlenmesini talep etmeye devam ediyor.

BİLECİK'TE 3 HAFTA ÖNCE BAŞLAYAN SU PATLAĞI BELEDİYEYE BİLDİRİLMESİ ÜZERİNE HALA YAPILMAMASI TEPKİLERE NEDEN OLDU.