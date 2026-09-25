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Ankara'da eş zamanlı operasyon: evlerde kenevir ve esrar ele geçirildi

Ankara İl Jandarma, Etimesgut ve Çankaya'daki eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheliyi gözaltına aldı; uyuşturucu ve ilgili malzemeler ele geçirildi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 15:24

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ankara'da eş zamanlı operasyon: evlerde kenevir ve esrar ele geçirildi

operasyonun kapsamı:

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Etimesgut ve Çankaya ilçelerinde bulunan dört farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan müdahaleler sonucunda toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.

ele geçirilen maddeler ve ekipmanlar:

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, bin 62 gram 'kubar' esrar, 12 kök kenevir bitkisi, 110 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Ayrıca bir hassas terazi, 4 adet cep telefonu ve sim kartlar ile muhtelif iklimlendirme malzemeleri bulundu.

ANKARA’DA JANDARMA EKİPLERİNCE İKİ FARKLI İLÇEDE İCRA EDİLEN NARKOTİK OPERASYONLARINDA FARKLI...

ANKARA’DA JANDARMA EKİPLERİNCE İKİ FARKLI İLÇEDE İCRA EDİLEN NARKOTİK OPERASYONLARINDA FARKLI TÜRDE VE MİKTARLARDA UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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