Girne açıklarında batan Filo Jet enkazında arama sona erdi: kayıp kişilere ulaşılamadı, kara kutu bulundu

Enkaz taraması tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne açıklarında 30 Ağustos’ta batan Filo Jet isimli yolcu gemisinin enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmalarında yeni bir aşamaya gelindi. Özel donanımlı Optimus Prime gemisiyle sürdürülen detaylı incelemelerde enkaz parçaları tek tek tarandı; ancak aramalar sonucu kayıp kişiler bulunamadı.

Yetkililer, Kriz Masası aracılığıyla ailelere çalışmanın son durumunu aktardı ve enkaz parçalarını gösteren fotoğrafları paylaştı. Ailelere verilen bilgi notunda, "Gemi parça parça edildi, kimse bulunamadı" ifadesinin yer aldığı bildirildi. Bu gelişme limanda günlerdir bekleyen bazı yakınlarda duygusal çöküş ve sinir kriziyle sonuçlandı.

Kara kutunun önemi:

Olayın aydınlatılmasında kritik rol oynaması beklenen ve kamuoyunda kara kutu olarak anılan seyir veri kayıt cihazı enkazdan çıkarıldı. Yetkililer, cihazın incelemesinin geminin alabora olmasına kadar geçen süreçte neler yaşandığını açıklığa kavuşturmaya yardımcı olacağını belirtti.

Kayıp, ölü ve kurtarılanlar listesi:

Geminin batması sonucunda 15 kişi hayatını kaybetti: Nihat Balyemez, Hüseyin Özdemir, Nuray Zeytun Özbiler, Fahri Ateş, Gülcan Gürel, Reyhan Verim, Nisa Törer, Nurcan Hilaloğlu, İsmail Kurt, Elmas Demir, Şerife Özdemir, Nazmiye Özbolat, Elife Bayır, Mustafa Kemal Yaralı ve Mehmet Bayhan.

Havada, karada ve denizde aramaları süren 13 kayıp kişi ise şunlar: Ferdi Törer, Mehmet Nuri Ayran, kardeşler Mustafa Demir ve Mahmut Demir, Özgür Gönül, Anni Asel Hilaloğlu, Süleyman Erdoğan, kardeşler Saliha Miray Biçer ve Mehmet Asaf Biçer, Orhan Bekret, eşler Yulia Özcan ve Ayhan Özcan ile Nihat Pancar.

Olay sonrası 239 kişi kurtarılmıştı. Batan Filo Jet’in enkazı, daha önce Girne açıklarında yaklaşık 554 metre derinlikte tespit edilmişti.

Yetkililer, enkazın ayrıntılı şekilde incelenmesinin ve kara kutu verilerinin çözümlenmesinin ardından kazanın sebeplerine dair daha net bilgi paylaşılacağını bildirdi. Ailelerle yapılan bilgilendirmeler ve arama süreçleri hakkında Kriz Masası önümüzdeki günlerde yeni açıklamalar yapmayı planlıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisinin enkazında kayıp 13 kişinin bulunması amacıyla yürütülen çalışmalarda kayıplara rastlanmadı. Olayın aydınlatılması açısından kritik öneme sahip "kara kutu" olarak bilinen seyir veri kayıt cihazının bulunduğu belirtildi. Limanda günlerdir umutlu bekleyişlerini sürdüren bazı kayıp yakınları ise sinir krizi geçirdi.