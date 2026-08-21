Bilecik'te yht ve konvansiyonel hatlarda jandarma incelemesi

bilecik'te demiryolu hatlarında inceleme:
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve konvansiyonel demiryolu hatlarında inceleme yapıldı.
kontrol edilen güzergâhlar:
Denetimler, Bilecik'e bağlı Mahan, Küplü, Başköy, Bekdemir, Ahmetpınar ve Kurtköy köyleri yakınlarındaki demiryolu hattı güzergâhlarında gerçekleştirildi.
inceleme sonucu:
Yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
BİLECİK’TE YHT VE DEMİRYOLU HATTINDA İNCELEME
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