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Bilecik'te yht ve konvansiyonel hatlarda jandarma incelemesi

Bilecik'te İl Jandarma ekipleri, YHT ve konvansiyonel demiryolu hatlarında çeşitli köy güzergâhlarını denetledi; yapılan incelemede olumsuzluğa rastlanmadı.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bilecik'te yht ve konvansiyonel hatlarda jandarma incelemesi

bilecik'te demiryolu hatlarında inceleme:

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve konvansiyonel demiryolu hatlarında inceleme yapıldı.

kontrol edilen güzergâhlar:

Denetimler, Bilecik'e bağlı Mahan, Küplü, Başköy, Bekdemir, Ahmetpınar ve Kurtköy köyleri yakınlarındaki demiryolu hattı güzergâhlarında gerçekleştirildi.

inceleme sonucu:

Yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

BİLECİK’TE YHT VE DEMİRYOLU HATTINDA İNCELEME

BİLECİK’TE YHT VE DEMİRYOLU HATTINDA İNCELEME

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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