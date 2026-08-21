Bilecik'te yht ve konvansiyonel hatlarda jandarma incelemesi

bilecik'te demiryolu hatlarında inceleme:

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve konvansiyonel demiryolu hatlarında inceleme yapıldı.

kontrol edilen güzergâhlar:

Denetimler, Bilecik'e bağlı Mahan, Küplü, Başköy, Bekdemir, Ahmetpınar ve Kurtköy köyleri yakınlarındaki demiryolu hattı güzergâhlarında gerçekleştirildi.

inceleme sonucu:

Yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

BİLECİK’TE YHT VE DEMİRYOLU HATTINDA İNCELEME