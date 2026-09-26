Bilimin uçuşu Kayseri’ye geliyor: Hürjet ve Türk Yıldızları Bilimfest’te

Kayseri, bilim ve havacılığın buluşma noktası olacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK iş birliğinde düzenlenen 8’inci BİLİMFEST Kayseri, 16-17-18 Ekim 2026 tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde kapılarını açıyor. Festival, Türkiye’nin yerli ve millî havacılık projelerinden biri olan Hürjetin sergilenmesi ile Türk Yıldızlarının gösteri uçuşunu bir arada sunarak, ziyaretçilere hem teknoloji hem de sahne heyecanı yaşatacak.

Hürjet sergisi: yerli mühendisliğin vitrini:

TUSAŞ tarafından geliştirilen ve Türkiye’nin ilk yerli turbofan motorlu jet eğitim ve hafif taarruz uçağı olan Hürjet, BİLİMFEST alanında ziyaretçilerle buluşacak. Uçağın doğrudan festivale getirilmesi, gençlerin ve meraklıların havacılık mühendisliği, tasarım süreçleri ve savunma teknolojilerine dair somut bir bağ kurmasına olanak tanıyacak. Organizasyon, Hürjet’in teknik özelliklerini anlatan sunumlar, proje tanıtımları ve sergi turlarıyla gençleri bilime yönlendirmeyi amaçlıyor.

Türk Yıldızları gösterisi: gökyüzünde senkronizasyon ve görsel şölen:

Türk Yıldızları, festival kapsamında Kayseri semalarında sahne alacak. Hız, güç ve kusursuz senkronizasyonun birleştiği gösteri uçuşu, kırmızı-beyaz renklerle gökyüzünü boyayacak manevralarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Bu gösteri, katılımcılara havacılık tutkusunu deneyimleme fırsatı sunmanın yanı sıra festivalin görsel ve duygusal merkezini oluşturacak.

Program kapsamı ve hedefler:

Bu yıl sekiz farklı temada planlanan ve yaklaşık 200 etkinlik içerecek BİLİMFEST Kayseri; bilimsel deneylerden teknoloji uygulamalarına, inovasyon odaklı atölyelerden farklı yaş gruplarına yönelik programlara kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Festivalin hedefi, şehre bilim kültürünü yaymak, genç nesilleri bilimsel alanlara yönlendirmek ve teknoloji meraklılarını bir araya getirmek. Organizasyon, aynı zamanda 400 bini aşkın ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Bilim Merkezi öncülüğünde gerçekleştirilen bu etkinlikle, şehirdeki bilim ve teknoloji ekosistemini güçlendirmeyi; Kayseri Modeli Belediyecilik anlayışıyla gençlik, inovasyon ve eğitim odaklı projeleri desteklemeyi sürdürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki belediye, geleneksel hale gelen BİLİMFEST ile her yaştan vatandaşı bilimin içine çekmeyi hedefliyor.

16-17-18 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenecek festival, Hürjet’in sergilenmesi ve Türk Yıldızları’nın gösteri uçuşuyla havacılık, bilim ve teknoloji meraklılarını Kayseri’de buluşturmaya hazırlanıyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN TÜBİTAK İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLEYECEĞİ 8’İNCİ BİLİMFEST KAYSERİ; TÜRKİYE’NİN YERLİ VE MİLLÎ HAVACILIK TEKNOLOJİSİNİN ÖNEMLİ PROJELERİNDEN HÜRJET'İ FESTİVAL ALANINDA ZİYARETÇİLERLE BULUŞTURURKEN, TÜRK YILDIZLARI’NIN NEFES KESEN GÖSTERİ UÇUŞUNA DA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK.