Sinop'ta yükselen 5 yaş altı ölüm hızına karşı yenidoğan bakımına eğitim seferberliği

Eğitimin amacı ve yürütülüşü:

Sinop’un Gerze ilçesinde, Şehit Dr. Sena Sakin Devlet Hastanesi toplantı salonunda düzenlenen eğitimle, bölgedeki yenidoğan bakım hizmetlerinin kalitesinin artırılması amaçlandı. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü rehberine uygun planlanan program, sağlık personelinin temel bakım bilgilerini güncellemek ve uygulama becerilerini geliştirmek üzere tasarlandı.

Eğitimi, çocuk sağlığı alanında görev yapan uzman Dr. Ahmet Alptuğ Güngör verdi. Yapılan oturumlarda doğum sonrası ilk bakım, termoregülasyon, beslenme desteği ve enfeksiyon önleme uygulamalarına odaklanıldı. Bu çalışmalar, bebek ölümlerinin önlenmesi hedefiyle saha düzeyinde sürdürülecek girişimlerin parçası olarak planlandı.

Verilerle durum:

Resmi istatistikler endişe verici bir yükselişe işaret ediyor. TÜİK 2025 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre, 2024 yılında binde 5,2 olarak ölçülen 5 yaş altı ölüm hızı, 2025 yılında yüzde 182,7 artışla binde 14,7 seviyesine çıktı. Bu rakamlar, yenidoğan bakımında güçlendirilecek uygulamalar ve personel eğitiminin önemini ortaya koyuyor.

Yetkililer, eğitimin bir başlangıç olduğunu ve izleme, değerlendirme ile gerektiğinde ilave eğitim ve kaynak yönlendirmelerinin yapılacağını belirtiyor. Amaç, hem sağlık çalışanlarının bilgi ve uygulama standardını yükseltmek hem de bebek ölümlerinin azaltılmasına somut katkı sağlamak olarak öne çıkıyor.

SİNOP’UN GERZE İLÇESİNDE, ŞEHİT DR. SENA SAKİN DEVLET HASTANESİNDE TEMEL YENİDOĞAN BAKIM HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA EĞİTİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.