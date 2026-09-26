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Tuzla’da doğrudan iletişim: Bingöl vatandaşların taleplerini yerinde dinledi

Av. Eren Ali Bingöl, Eylül halk buluşmasında vatandaşların taleplerini dinledi; iletilen konular kayıt edilip ilgili birimlere yönlendirildi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 13:09

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Tuzla’da doğrudan iletişim: Bingöl vatandaşların taleplerini yerinde dinledi

halk buluşmasında doğrudan iletişim:

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, Eylül ayı Halk Buluşmasında Tuzlalı komşularıyla bir araya geldi. Toplantı, Tuzla Belediyesi Merkez Bina’da gerçekleştirildi ve vatandaşlara taleplerini, önerilerini ve beklentilerini doğrudan iletme imkânı sağlandı. Başkan Bingöl sabah saatlerinden itibaren vatandaşlarla tek tek görüşerek iletilen sorunları dinledi ve değerlendirmelerde bulundu.

katılım ve taleplerin kayda alınması:

Buluşmada Başkan Bingöl’ün yanı sıra Tuzla Belediyesi başkan yardımcıları, müdürleri ve mahalle muhtarları da bulundu. Belediye personeli, vatandaşların ilettiği her talebi tek tek kayıt altına aldı; bu kayıtlar, konuların ilgili birimlere iletilmesi ve takibinin sağlanması amacıyla sistematik olarak değerlendirildi.

çözüm süreçleri ve yönlendirmeler:

Vatandaşlar, yaşadıkları sorunları doğrudan anlatma fırsatı bulurken, Başkan Bingöl ile yapılan görüşmelerde çözüm süreçlerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Başkan, iletilen konuların hangi birimlerde takip edileceğini açıklayıp gerekli yönlendirmeleri gerçekleştirdi; böylece talep ve şikayetlerin yerinde tespit edilmesi ve hızlıca ilgili kurumlara aktarılması hedeflendi.

Belediyenin düzenlediği halk buluşmaları, vatandaş taleplerinin doğrudan dinlenmesi, sorunların yerinde tespiti ve çözüm süreçlerinin hızlandırılması amacını taşıyor. Eylül ayı buluşmasında alınan başvurular ve öneriler, ilgili birimlerin değerlendirmesine sunulmak üzere kayıt altına alındı ve takip mekanizması başlatıldı.

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI AV. EREN ALİ BİNGÖL, EYLÜL AYI HALK BULUŞMASINDA TUZLALI KOMŞULARIYLA BİR...

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI AV. EREN ALİ BİNGÖL, EYLÜL AYI HALK BULUŞMASINDA TUZLALI KOMŞULARIYLA BİR ARAYA GELDİ. TUZLA BELEDİYESİ MERKEZ BİNA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN BULUŞMADA VATANDAŞLAR, TALEP, ÖNERİ VE BEKLENTİLERİNİ DOĞRUDAN BAŞKAN BİNGÖL’E AKTARMA FIRSATI BULDU.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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