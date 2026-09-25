Bingöl'de yola çıkan ata çarpan otomobil: at telef oldu, 1 kişi yaralandı

Bingöl-Karlıova yolunda araç-at çarpışması

Bingöl-Karlıova karayolu Sudurağı köyü mevkiinde meydana gelen kazada, yabancı plakalı W IR 21 plakalı otomobilin yola çıkan ata çarpması sonucu at telef oldu ve 1 kişi yaralandı.

Kaza yeri ve olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, söz konusu noktada ilerleyen araç, aniden yola çıkan ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle at olay yerinde telef olurken, kazada araçta bulunan bir kişi yaralandı. Olayın tam oluş şekli ve nedenleri hakkında jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Müdahale ve sonraki işlemler:

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma ve trafik incelemesi jandarma tarafından sürüyor.

BİNGÖL’DE ARAÇ ATA ÇARPTI: 1 YARALI