Denetimlerde öncelik öğrenci güvenliği: Muş'ta okul servislerinde belge ve teknik kontrol

Okul servislerinde kapsamlı denetim yapıldı

Muş İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, servis araçlarının Okul Servis Araçları Yönetmeliği ve Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine uygunluğu esas alındı. Ekipler, araçların yolcu güvenliğini doğrudan etkileyen belge ve donanımlarını tek tek kontrol etti.

Araçlarda yapılan teknik kontroller:

Denetimde araçların periyodik muayene, zorunlu mali sorumluluk sigortası ve fenni yeterlilik durumları incelendi. Ayrıca servislerde okul taşıtı yazısı, dur levhası, emniyet kemeri, ilk yardım çantası, yangın söndürücü ile koltuk sensörü veya ikaz sistemi gibi zorunlu donanımların bulunup bulunmadığı kontrol edildi.

Sürücü ve öğrenci denetimi ve bilgilendirme:

Ekipler, sürücülerin SRC belgesi, psikoteknik raporu ve sürücü belgesi sınıfının uygunluğunu teyit etti; araçların kapasite aşımlarına bakıldı. Öğrenciler ise görevli ekiplerce emniyet kemeri kullanımı ve araçlara güvenli iniş-biniş kuralları konusunda bilgilendirildi. Yapılan denetim ve bilgilendirme faaliyeti, okul servislerinde güvenli ulaşımın sağlanmasını hedefliyor.

MUŞ’TA JANDARMA TRAFİK EKİPLERİ TARAFINDAN OKUL SERVİS ARAÇLARINA YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN, SÜRÜCÜLER VE ÖĞRENCİLER TRAFİK KURALLARINA UYULMASI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİ.