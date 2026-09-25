Kocaeli'de üç adreste eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: bin 12 hap ve 1 kilo esrar ele geçirildi

Kocaeli'de üç adreste eş zamanlı operasyon

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarıyla mücadele kapsamında 21-23 Eylül tarihlerinde Kartepe ve Gölcük ilçelerinde belirlenen üç adrese operasyon düzenledi.

operasyon ve bulgular:

Adreslerde yapılan aramalarda toplamda 1 kilo 37 gram kubar esrar, bin 12 adet uyuşturucu hap, 12 gram bonzai, 20 gram metamfetamin, 5 adet sentetik ecza ile 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Bulgular, jandarma ekiplerinin planlı takip ve istihbarata dayalı çalışmasının sonucunda ortaya çıktı.

şüpheliler ve adli işlem:

Olayla ilgili olarak belirlenen üç şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini ve benzer suçlarla mücadele faaliyetlerinin sürdürüleceğini bildirdi.

KOCAELİ'DE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 1 KİLO 37 GRAM KUBAR ESRAR, BİN 12 CAPTAGON HAP, BONZAİ, METAMFETAMİN, SENTETİK ECZA VE 4 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ.