Dolar 48,9644 +0,03%
Euro 55,8392 +0,30%
Bist 12.855,13 -0,26%
Altın Gram 6.768,45 +0,03%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 99,43 -0,79%
--°

Kocaeli'de üç adreste eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: bin 12 hap ve 1 kilo esrar ele geçirildi

Kocaeli jandarması Kartepe ve Gölcük'te 21-23 Eylül'de düzenlediği operasyonlarda 1 kilo 37 gram esrar, bin 12 hap ve çeşitli uyuşturucular ele geçirdi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 16:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Kocaeli'de üç adreste eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: bin 12 hap ve 1 kilo esrar ele geçirildi

Kocaeli'de üç adreste eş zamanlı operasyon

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarıyla mücadele kapsamında 21-23 Eylül tarihlerinde Kartepe ve Gölcük ilçelerinde belirlenen üç adrese operasyon düzenledi.

operasyon ve bulgular:

Adreslerde yapılan aramalarda toplamda 1 kilo 37 gram kubar esrar, bin 12 adet uyuşturucu hap, 12 gram bonzai, 20 gram metamfetamin, 5 adet sentetik ecza ile 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Bulgular, jandarma ekiplerinin planlı takip ve istihbarata dayalı çalışmasının sonucunda ortaya çıktı.

şüpheliler ve adli işlem:

Olayla ilgili olarak belirlenen üç şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini ve benzer suçlarla mücadele faaliyetlerinin sürdürüleceğini bildirdi.

KOCAELİ&#039;DE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 1 KİLO 37 GRAM KUBAR ESRAR, BİN 12 CAPTAGON HAP...

KOCAELİ'DE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 1 KİLO 37 GRAM KUBAR ESRAR, BİN 12 CAPTAGON HAP, BONZAİ, METAMFETAMİN, SENTETİK ECZA VE 4 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hayrabolu'da trafikte güvenlik seferberliği: motosikletlere kapsamlı kontrol
images

Sivas'ta karayolunda arkadan çarpışma: altı kişi yaralandı
images

Sivas-Kayseri yolunda arkadan çarpışma: Keçili'de 6 yaralı
images

Konya'da çatıda çıkan alevler çatı güvenliğini yeniden gündeme taşıdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fethiye açıklarında rahatsızlanan iki yolcu sahil güvenlik tarafından tahliye edildi

Papa 14. Leo'nin Fransa ziyareti: etik ve barış öncelikli mesajlar

Karabağlar yaylasında ata tohumları ve yayla kavununda hasat dönemi başladı

Hayrabolu'da trafikte güvenlik seferberliği: motosikletlere kapsamlı kontrol

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı