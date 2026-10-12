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Bodrum'da göçmen kaçakçılığı ağı çökertildi: üç şüpheli tutuklandı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda üç organizatör tutuklandı; bir şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 14:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bodrum'da göçmen kaçakçılığı ağı çökertildi: üç şüpheli tutuklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda üç kişi tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonun koordinasyonu ve yürütülmesi:

Operasyon, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirildi. Olayla ilgili çalışmaya Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri katıldı. Ortak çalışma, düzensiz göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele amaçları doğrultusunda yürütüldü.

Şüphelilerin yargı süreci:

Çalışmalar sonucunda organizatör olduğu tespit edilen İ.K., M.K. ve A.Z.D. isimli şüpheliler yakalandı ve sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Diğer şüpheli İ.C. hakkında adli kontrol kararı uygulanarak serbest bırakıldı.

Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve ilgili birimlerin kaçakçılıkla mücadeleyi kararlılıkla devam ettireceğini bildirdi. Olayın bölgedeki düzensiz göçle mücadele çabalarına etkisi ve soruşturmanın ilerleyen aşamalarındaki gelişmeler takip edilecek.

BODRUM’DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNDA 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

BODRUM’DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNDA 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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