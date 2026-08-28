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Boğa yokuşu'nda zincirleme çarpışma: güvenlik kamerası kaza anını kaydetti

Milas'ta Boğa Yokuşu mevkiinde beş aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı; sağlık ve trafik ekipleri müdahale etti, kaza anları araç kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 15:37

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 15:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Boğa yokuşu'nda zincirleme çarpışma: güvenlik kamerası kaza anını kaydetti

Milas'ta zincirleme kaza

Muğla'nın Milas ilçesi Milas-Yatağan kara yolu Boğa Yokuşu mevkiinde meydana gelen kazada, henüz belirlenemeyen bir nedenle birden fazla araç birbirine çarptı. Çarpışma sonucu araçlarda hasar oluştu ve olay yerinde acil müdahale ekipleri seferber oldu.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, kaza üçten fazla aracı kapsayarak zincirleme şekilde devam etti. Olayda 5 araç birbirine çarparken, kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri yönlendirildi, yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

görüntüler ve soruşturma:

Kaza anı, seyir halindeki bir aracın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı; görüntülerde araçların peş peşe çarpıştığı anlar görülüyor. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma ve olay yerinde yapılan incelemeler yetkililer tarafından devam ediyor.

MİLAS İLÇESİNDE 5 ARACIN KARIŞTIĞI VE 1 KİŞİNİN YARALANDIĞI TRAFİK KAZASI ARAÇ GÜVENLİK KAMERASINA...

MİLAS İLÇESİNDE 5 ARACIN KARIŞTIĞI VE 1 KİŞİNİN YARALANDIĞI TRAFİK KAZASI ARAÇ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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