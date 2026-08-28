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Efeler'de zeytinlik yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle sınırlı kaldı

Efeler'de zeytinlikte çıkan yangın rüzgarla hızla yayıldı; itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak ve evleri korumak için yoğun çaba harcıyor.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 16:22

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 16:27

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Efeler'de zeytinlik yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle sınırlı kaldı

Efeler'de zeytinlik yangını kısmen kontrol altına alındı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, Işıklı Mahallesi Güneybatı Otoyol Caddesi yakınlarında çıkan zeytinlik yangını, rüzgarın etkisiyle kuru otlara sıçrayarak kısa sürede yayıldı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin yerleşimlere ulaşmasını engellemek için yoğun çaba gösteriyor.

yangının çıkışı ve yayılma nedeni:

Yangının çıktığı alandaki ilk bilgilere göre neden henüz belirlenemedi. Ancak bölgedeki kuru otların tutuşması ve etkili rüzgar, alevlerin hızla genişlemesine yol açtı. Olay yerinde Işıklı Mahallesi ve Güneybatı Otoyol Caddesi çevresi ile ilgili riskler değerlendiriliyor.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbarın ardından çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi ve müdahale başladı. Ekipler alevleri kontrol altına almak için yangın hatları oluştururken, zaman zaman alevlerin yerleşimlere yaklaşması nedeniyle önleyici tedbirler alındı. Şu anda yangın kısmen kontrol altına alınmış durumda ve söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, bölgedeki çalışmalar tamamlanana dek vatandaşları tedbirli olmaya ve yetkililerin uyarılarına uymaya çağırdı.

AYDIN&#039;IN EFELER İLÇESİNDE ZEYTİNLİK ALANDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN HIZLI MÜDAHALESİYLE KISMEN...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE ZEYTİNLİK ALANDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN HIZLI MÜDAHALESİYLE KISMEN KONTROL ALTINA ALINIRKEN, ALEVLERİN EVLERE YAKLAŞMAMASI İÇİN EKİPLERİ YOĞUN ÇABA HARCIYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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