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Çorum'da polis ekiplerinden kapsamlı denetim: 2 bin 728 kimlik sorgulandı

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 114 uygulama yaptı; 2 bin 728 kişinin kimliği sorgulandı, 1.563 araç kontrol edildi, çok sayıda silah ele geçirildi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 16:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çorum'da polis ekiplerinden kapsamlı denetim: 2 bin 728 kimlik sorgulandı

denetimlerin ayrıntıları:

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde gerçekleştirilen uygulamalarda toplam 114 sabit ve seyir halindeki nokta kontrolü yapıldı.

Uygulamalar kapsamında 28 kahvehane ve kıraathane, 25 kafe, 26 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 12 otopark kontrol edildi.

Ayrıca aranan veya şüpheli durum tespiti amacıyla toplam 2 bin 728 şahsın kimlik sorgulaması gerçekleştirildi ve 1.563 araç kontrol edildi.

ele geçirilenler:

Uygulamalar sonucunda ekipler tarafından 3 tabanca ve 2 av tüfeği, 1 adet kesici-delici alet ele geçirildi. Buna ek olarak 74 adet sentetik ecza hapı ve 39,05 gram sentetik kannabinoid bulundu.

Edinilen bilgiye göre denetimlere ilişkin bilgiler Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nden temin edildi.

ÇORUM’DA POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN ASAYİŞ UYGULAMALARINDA 2 BİN 728 ŞAHIS VE 1.563 ARAÇ...

ÇORUM’DA POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN ASAYİŞ UYGULAMALARINDA 2 BİN 728 ŞAHIS VE 1.563 ARAÇ KONTROL EDİLİRKEN, 5 ADET ATEŞLİ SİLAH İLE ÇEŞİTLİ UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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