Norveç'te yeni dönem: 8. Haakon resmen kral oldu

tahta geçiş ve ilk bildirim:

Norveç'te sabah saatlerinde Kral 5. Harald hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından 53 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Haakon, kabine üyeleriyle olağanüstü toplantı gerçekleştirdi ve yönetimi devraldı.

Prens Haakon, toplantıda yaptığı açıklamada devralma sürecini resmen duyurdu. Haakon, Devlet Konseyi'ne hitaben şu ifadeleri kullandı: 'Sevgili babam Kral 5. Harald bugün saat 06.35'te hayatını kaybettiğini ve Anayasa hükümleri uyarınca Norveç Kralı olarak yönetimi devraldığımı bildirmek görevimdir.'

yeni kralın adı ve mesajı:

Veliaht Prens Haakon, tahta çıkarken 8. Haakon adını alacağını açıkladı. Yeni kral, babasının, dedesinin ve büyük dedesinin benimsediği çizgiyi koruyacağını belirterek 'Her şey Norveç için' sloganını sürdüreceğini ifade etti.

ulusal yas ve resmi uygulamalar:

Kral 5. Harald’ın vefatının açıklanmasının ardından, cenaze töreninin yapılacağı güne kadar ulusal yas ilan edildi. Resmi açıklamada kraliyet konutları, devlet kurumları ve askeri tesislerde bayrakların yarıya indirildiği duyuruldu.

Cenaze töreninin tarihi henüz açıklanmadı; resmi takvim ve tören düzenlemeleriyle ilgili bilgilendirme ilerleyen günlerde yapılacak.

5. HARALD'IN SABAH SAATLERİNDE VEFAT ETMESİNİN ARDINDAN CENAZE TÖRENİNİN YAPILACAĞI GÜNE KADAR ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ.