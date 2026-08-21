Dolar 48,0618 +0,15%
Euro 56,2229 +0,27%
Bist 14.521,72 +0,87%
Altın Gram 7.162,10 +1,39%
EUR/USD 1,1693 +0,11%
Brent Petrol 93,99 +0,22%
--°

Bölgenin lise başarısına yatırım: Dicle Elektrik'in burs hamlesi

Dicle Elektrik, 2020'den bu yana altı ilde LGS'de başarılı öğrencilere lise boyunca maddi destek ve bursiyer buluşmalarıyla sosyal katkı sağlıyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 09:36

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bölgenin lise başarısına yatırım: Dicle Elektrik'in burs hamlesi

Dicle Elektrik'in başarı bursu gençlerin eğitimine katkı sağlıyor

Dicle Elektrik, 2020 yılından bu yana sürdürdüğü Başarı Bursu Programı ile bölgedeki lise öğrencilerinin eğitim yolculuğuna destek veriyor. Şirket, faaliyet gösterdiği illerde LGS'de üstün başarı gösteren gençleri tespit ederek lise öğrenimleri boyunca aralıksız maddi katkı sağlıyor ve gençlerin sosyal gelişimini destekleyecek etkinlikler düzenliyor.

Programın kapsamı:

Program 2020 yılında hayata geçirildi ve Dicle Elektrik'in hizmet bölgesindeki altı il olan Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Şırnak ve Siirt'te uygulanıyor. Başvurular ve seçimler ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan LGS başarı listelerine göre gerçekleştiriliyor. Amaç, merkezi sınavda üstün başarı gösteren öğrencilerin lise eğitimleri boyunca fırsat eşitliğini güçlendirmek ve bölgenin nitelikli insan kaynağına katkı sunmak olarak tanımlanıyor.

Bursiyerlere sağlanan destekler:

Program yalnızca maddi burs sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda düzenlenen bursiyer buluşmaları ve sosyal etkinliklerle öğrencilerin iletişim, dayanışma ve deneyim paylaşımını da destekliyor. Bugüne kadar Dicle Elektrik'in Başarı Bursu Programı kapsamında yaklaşık 300'ü aşkın öğrenciye eğitim desteği sağlandı. Bu buluşmalar, öğrencilerin akademik gelişimine katkı sunmanın yanı sıra güçlü bir sosyal ağ oluşmasına da imkan veriyor.

Gelecek hedefleri:

Şirket, eğitim alanındaki sosyal sorumluluk çalışmalarını bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına yapılan uzun vadeli yatırımlar olarak görüyor. 2026 LGS sınavında başarılı öğrencilerin programa dahil edilmesiyle birlikte burs programından yararlanacak öğrenci sayısının 400'e yaklaşacağı öngörülüyor. Dicle Elektrik, gençlerin eğitim hayatına katkı sunmayı ve başarılarını teşvik etmeyi öncelikli hedefleri arasında tutmaya devam ediyor.

DİCLE ELEKTRİK, 2020 YILINDAN BU YANA SÜRDÜRDÜĞÜ BAŞARI BURSU PROGRAMI İLE BAŞARILI ÖĞRENCİLERİN...

DİCLE ELEKTRİK, 2020 YILINDAN BU YANA SÜRDÜRDÜĞÜ BAŞARI BURSU PROGRAMI İLE BAŞARILI ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM YOLCULUĞUNA DESTEK OLUYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Uludere'de kamu hizmetlerinde verimlilik ve vatandaş odaklılık öncelik oldu
images

BEUN mühendisleri araç altına monte kürekli mekanizma için patent aldı
images

Kilosunu 155'ten 80'e indirdi, küçük işletmeyle hayatını yeniden kurdu
images

Korkuteli'nde bir bağış hikâyesi: Ayşe Arslan tarlasını JAV'ye verdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gölyazı'nda temizlik ve bakımla turizme destek

Turunç halk plajı sürdürülebilirlik kriterleriyle mavi bayrağı aldı

Kayseri'ye Haiti milli takımı tecrübesiyle forvet takviyesi: Laurie-Ann Moise

Lapseki Umurbey çevresinde tarım yangını: uçak ve arazözler sahada

TREND HABERLER

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

MSÜ'den Erzincan'a atama: korgeneral Burhan Aktaş 3. Ordu komutanı oldu

Kış hazırlığı: kazanlarda bulgur pişirme geleneği Uluköy'de sürüyor

Refüje çarpan otomobil Bursa'da 17 yaşındaki sürücünün hayatına mal oldu

Stoilov: gollü maçın ardından adalet ve saygı çağrısı

Erzincan Binali Yıldırım üniversitesi'ne rektör ataması: Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız