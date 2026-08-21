Bölgenin lise başarısına yatırım: Dicle Elektrik'in burs hamlesi

Dicle Elektrik'in başarı bursu gençlerin eğitimine katkı sağlıyor

Dicle Elektrik, 2020 yılından bu yana sürdürdüğü Başarı Bursu Programı ile bölgedeki lise öğrencilerinin eğitim yolculuğuna destek veriyor. Şirket, faaliyet gösterdiği illerde LGS'de üstün başarı gösteren gençleri tespit ederek lise öğrenimleri boyunca aralıksız maddi katkı sağlıyor ve gençlerin sosyal gelişimini destekleyecek etkinlikler düzenliyor.

Programın kapsamı:

Program 2020 yılında hayata geçirildi ve Dicle Elektrik'in hizmet bölgesindeki altı il olan Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman, Şırnak ve Siirt'te uygulanıyor. Başvurular ve seçimler ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan LGS başarı listelerine göre gerçekleştiriliyor. Amaç, merkezi sınavda üstün başarı gösteren öğrencilerin lise eğitimleri boyunca fırsat eşitliğini güçlendirmek ve bölgenin nitelikli insan kaynağına katkı sunmak olarak tanımlanıyor.

Bursiyerlere sağlanan destekler:

Program yalnızca maddi burs sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda düzenlenen bursiyer buluşmaları ve sosyal etkinliklerle öğrencilerin iletişim, dayanışma ve deneyim paylaşımını da destekliyor. Bugüne kadar Dicle Elektrik'in Başarı Bursu Programı kapsamında yaklaşık 300'ü aşkın öğrenciye eğitim desteği sağlandı. Bu buluşmalar, öğrencilerin akademik gelişimine katkı sunmanın yanı sıra güçlü bir sosyal ağ oluşmasına da imkan veriyor.

Gelecek hedefleri:

Şirket, eğitim alanındaki sosyal sorumluluk çalışmalarını bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına yapılan uzun vadeli yatırımlar olarak görüyor. 2026 LGS sınavında başarılı öğrencilerin programa dahil edilmesiyle birlikte burs programından yararlanacak öğrenci sayısının 400'e yaklaşacağı öngörülüyor. Dicle Elektrik, gençlerin eğitim hayatına katkı sunmayı ve başarılarını teşvik etmeyi öncelikli hedefleri arasında tutmaya devam ediyor.

DİCLE ELEKTRİK, 2020 YILINDAN BU YANA SÜRDÜRDÜĞÜ BAŞARI BURSU PROGRAMI İLE BAŞARILI ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM YOLCULUĞUNA DESTEK OLUYOR