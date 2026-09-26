Bolu dağı çıkışında çarpışma: iki kişi yaralandı

kaza yerinde ilk bilgiler:

Kaza, D-100 Karayolu Darıyeri Sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce istikametinden Bolu yönüne giden 14 EZ 181 plakalı otomobili süren S.B. ile önünde seyreden, çekme belgeli plakasız traktörü kullanan C.K. çarpıştı.

Çarpışma sonucu otomobilde bulunan N.B. ve M.B. yaralandı. Olay yerinde ilk belirlemelere göre yaralanan iki kişinin de durumunun tespitine yönelik müdahaleler gerçekleştirildi.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Kaynaşlı Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldüler.

Kaza ile ilgili trafik güvenliği ve çarpışmanın nedenine ilişkin polis ekiplerince inceleme başlatıldı. Soruşturma ve kaza yeri çalışmalarının tamamlanmasının ardından olayla ilgili daha fazla detay paylaşılacağı bildirildi.

D-100 KARAYOLU KAYNAŞLI MEVKİİ BOLU DAĞI ÇIKIŞINDA MEYDANA GELEN KAZADA OTOMOBİL ÖNÜNDE SEYREDEN ÇEKME BELGELİ PLAKASIZ TRAKTÖRLE ÇARPIŞTI. KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI