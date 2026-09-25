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Bolvadin'de okul kantinlerinde hijyen ve gıda güvenliği denetimi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, okul kantinleri ve yemekhanelerde hijyen ve mevzuat uyumunu denetledi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 12:28

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Bolvadin'de okul kantinlerinde hijyen ve gıda güvenliği denetimi

Bolvadin'de kantin ve yemekhane denetimleri

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde, öğrencilerin güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki okul kantinleri ve yemekhanelerde kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Denetimleri yürüten Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, incelemelerini 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında sürdürdü.

denetimin kapsamı:

İncelemelerde okul kantinleri ile yemekhanelerin genel hijyen koşulları, gıdaların muhafaza şartları ve mevzuata uygunluk durumları detaylı şekilde kontrol edildi. Ekipler, sundukları hizmetin güvenilirliğini değerlendirmek için ürünlerin saklama, hazırlama ve sunum standartlarına odaklandı.

yetkililerin açıklaması:

Yapılan kontrollerde öğrencilerin sağlığını korumaya yönelik kriterlerin esas alındığı vurgulandı. Yetkililer, tüketici sağlığının korunması ve çocukların hijyenik koşullarda hazırlanan gıdalara ulaşabilmesi amacıyla saha denetimlerinin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Denetimler, gıda güvenilirliği kurallarına uyulup uyulmadığının değerlendirilmesi çerçevesinde yürütüldü ve okul çevresindeki işletmelerde standartların korunmasına katkı sağlamayı hedefledi.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE, ÖĞRENCİLERİN GÜVENİLİR GIDAYA ERİŞİMİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA...

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE, ÖĞRENCİLERİN GÜVENİLİR GIDAYA ERİŞİMİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA İLÇE GENELİNDEKİ OKUL KANTİNLERİ VE YEMEKHANELERDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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