Dezenformasyonun gölgesinde iletişim: Duran'dan uyarı ve yerel medyaya çağrı

Basın İlan Kurumu açılışında iletişim gündemi

Basın İlan Kurumu Sakarya Bölge Müdürlüğü'nün resmi açılış törenine katılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, konuşmasında hem Basın İlan Kurumu'nun tarihine ve işlevine dikkat çekti hem de Türkiye'nin küresel konumu ile iletişim alanındaki tehdit ve fırsatları değerlendirdi.

Basın İlan Kurumu'nun rolü:

Duran, Basın İlan Kurumu'nun 1961'den bu yana süreli yayınlara ilan ve reklam dağılımı, eğitim programları, kredi destekleri ve staj uygulamalarıyla medya ekosisteminin önemli bir yapı taşı olduğunu belirtti. Kurumun resmi ilanların adil dağıtımını sağlayarak basın kuruluşlarına katkı sunduğunu, iletişim fakülteleriyle iş birliği içinde yürütülen faaliyetlerin ise sektörün bugününe ve yarınlarına değer kattığını ifade etti.

Basın kuruluşlarına sağlanan eğitim ve desteklerin yerel medyanın güçlenmesi açısından kritik olduğunu vurgulayan Duran, İletişim Başkanlığı olarak bu çalışmaları yakından izlediklerini söyledi.

Küresel rol, diplomasi ve önemli başlıklar:

Duran, Türkiye'nin belirsizliklerin arttığı bir küresel ortamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çevresinde barış, istikrar, güvenlik ve ekonomik iş birliği tesis etmeye gayret eden bir ülke konumunda olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul dönemindeki görüşmeler ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel meselelerdeki duruşuna değinerek, özellikle Gazze konusundaki vurguya ve bunun uluslararası yankılarına dikkat çekti.

BM ziyareti çerçevesinde ön plana çıkan iki somut başlık da Duran tarafından aktarıldı: Kasım 2026'da Antalya'da yapılacak COP31 iklim zirvesi ve 2027'de Türk-Amerikan diplomatik ilişkilerinin 100. yılı. İletişim Başkanlığı tarafından 21 Eylül 2026'da New York'ta düzenlenen "100. Yıla girerken Türkiye-ABD ilişkileri" paneli hatırlatıldı. Duran, iki ülkenin ilişkilerinin yeni yüzyılda sosyal ve kültürel boyutlarla çeşitlendirilmesinin önemine işaret etti.

Dezenformasyon, dijital dönüşüm ve mücadele:

Dijitalleşme, yapay zeka ve algoritmaların haber üretimi ile bilgi dolaşımını yeniden şekillendirdiğini kaydeden Duran, iletişim alanındaki dönüşümün sunduğu fırsatların yanı sıra sınamalarının da bulunduğunu söyledi. Haberin saniyeler içinde üretildiği bir ortamda doğru bilgiye erişimin zorunlu olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda iletişim kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini aktardı.

Duran açıkça, dezenformasyonla 24 saat esasına göre mücadele ettiklerini ve medya okuryazarlığı ile dijital okuryazarlığın güçlendirilmesi için çaba harcadıklarını ifade etti. Dezenformasyonla kirletilen bir iletişim ekosisteminin toplumsal huzur, milli birlik ve ulusal güvenlik için ciddi bir tehdit teşkil ettiğinin bilincinde olduklarını belirtti ve güvenilir haberciliğin, etik gazeteciliğin, nitelikli ve donanımlı gazetecilerin önemini vurguladı.

Yerel medya ve afet iletişimi:

Duran, yerel medyanın bir şehrin gelişmelerini aktarmanın ötesinde demokratik yaşam ve afet iletişimi açısından hayati bir işlev gördüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerine atıfla yerel medyanın "milletin sesi" olduğunu belirten Duran, yerel basının güçlenmesinin çok sesliliğe katkı sağlayacağını ve bu nedenle desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

İletişim Başkanlığı görevine başladığı günden bu yana basın mensupları ve yerel medya yöneticileriyle bir araya gelmeye özen gösterdiğini anlatan Duran, özellikle afet ve kriz durumlarındaki fedakârlıkları için ulusal ve yerel medyada görev yapan gazetecilere teşekkür etti.

Konuşma, Basın İlan Kurumu'nun medya ekosistemindeki işlevine vurgu, Türkiye'nin uluslararası alandaki konumunun güçlendirilmesi hedefi ve dezenformasyonla mücadele ile medya okuryazarlığı yatırımlarının önceliklendirilmesi mesajlarıyla sonlandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI BURHANETTİN DURAN