Bayat'ta ilçe müftüleri toplantısı ve veda töreni

toplantı ve amaç:

Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından her ay düzenlenen İlçe Müftüleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Eylül ayında Bayat İlçe Müftülüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantı, bölgede yürütülen din hizmetlerinin niteliğini artırmak, uygulamalarda ortak değerlendirme yapmak ve önümüzdeki döneme ilişkin planları paylaşmak amacıyla toplandı.

ilçe protokolü ziyaretleri:

Program kapsamında Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu ilk olarak Bayat İlçe Müftüsü Abdullah Aslan'ı makamında ziyaret etti. Daha sonra ilçe protokolü ile bir araya gelen İmamoğlu, Bayat Kaymakamı Ahmet Akdağ ve Bayat Belediye Başkanı Halil İbrahim Bodur'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretlerin ardından protokol ve müftülerin katılımıyla Yeter ve Fatih Gökgöz Diyanet Gençlik Merkezi'nin açılış töreni düzenlendi.

veda ve kapanış:

Toplantının sonunda, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun Adana İl Müftülüğü görevine atanması sebebiyle Afyonkarahisar'daki son toplantısını gerçekleştirdiği vurgulandı. İmamoğlu, katılımcılardan helallik isteyerek duygusal bir veda konuşması yaptı. Program, il müftü yardımcıları ve ilçe müftülerinin Müftü İmamoğlu'na hediye takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN HER AY DÜZENLİ OLARAK ORGANİZE EDİLEN "İLÇE MÜFTÜLERİ İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI" EYLÜL AYINDA BAYAT İLÇE MÜFTÜLÜĞÜNÜN EV SAHİPLİĞİNDE YAPILDI.