Bolvadin'de otomobil şarampole girdi: iki kişi yaralandı

kaza anı ve müdahale:

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi girişinde ilerleyen 03 KC 459 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak şarampole girdi. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücüsü E.T. ile araçta yolcu bulunan A.T. yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Bolvadin Devlet Hastanesi'ne nakledilerek tedaviye alındı.

soruşturma ve sağlık durumu:

Yetkililer, kazanın sürücünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiğini bildirdi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı; kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE GİRMESİ SONUCU YAŞANAN KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.