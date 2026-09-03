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Bolvadin'de otomobil şarampole girdi: iki kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin girişinde sürücünün kontrolü kaybettiği 03 KC 459 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı; E.T. ve A.T. hafif yaralandı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 09:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bolvadin'de otomobil şarampole girdi: iki kişi yaralandı

kaza anı ve müdahale:

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi girişinde ilerleyen 03 KC 459 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak şarampole girdi. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücüsü E.T. ile araçta yolcu bulunan A.T. yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Bolvadin Devlet Hastanesi'ne nakledilerek tedaviye alındı.

soruşturma ve sağlık durumu:

Yetkililer, kazanın sürücünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiğini bildirdi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı; kazanın nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN...

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE GİRMESİ SONUCU YAŞANAN KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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