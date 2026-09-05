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Bolvadin'de tali yoldan çıkan araçla yabancı plakalı otomobil çarpıştı: sürücü yaralandı

Bolvadin-Çay karayolunda tali yoldan çevre yoluna dönüş yapan 20 ATY 208 plakalı araç ile yabancı plakalı GL 424 RZ çarpıştı; sürücü M.O. yaralandı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 14:36

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bolvadin'de tali yoldan çıkan araçla yabancı plakalı otomobil çarpıştı: sürücü yaralandı

kazanın oluş şekli:

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, S.U. yönetimindeki 20 ATY 208 plakalı otomobil, tali yoldan çevre yoluna çıkış yaptığı sırada karşı yönden gelen M.O. idaresindeki GL 424 RZ yabancı plakalı otomobil ile çarpıştı.

müdahale ve soruşturma:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti. Kazada yaralanan sürücü M.O., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol amacıyla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazanın oluş nedenini belirlemek amacıyla olay yerinde inceleme başlattı.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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