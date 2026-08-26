Boyabat'ta atıl 75. Yıl Devlet Hastanesi binasında yangın kontrol altına alındı

Olay yeri ve müdahale:
Sinop'un Boyabat ilçesinde, saat 11.00 sıralarında atıl durumdaki eski 75. Yıl Devlet Hastanesi binasının morg girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.
İhbar ve müdahale:
Yangını çevrede bulunan vatandaşlar fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti; ekiplerin çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Soruşturma başlatıldı:
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve olayla ilgili çalışmalar sürüyor.
BOYABAT İLÇESİNDE ATIL DURUMDAKİ ESKİ 75. YIL DEVLET HASTANESİ BİNASINDA YANGIN ÇIKTI.
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