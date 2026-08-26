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Boyabat'ta atıl 75. Yıl Devlet Hastanesi binasında yangın kontrol altına alındı

Boyabat'taki atıl 75. Yıl Devlet Hastanesi binasının morg girişinde yangın çıktı; itfaiye ekipleri müdahalesiyle söndürüldü, çıkış nedeni araştırılıyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 12:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Boyabat'ta atıl 75. Yıl Devlet Hastanesi binasında yangın kontrol altına alındı

Olay yeri ve müdahale:

Sinop'un Boyabat ilçesinde, saat 11.00 sıralarında atıl durumdaki eski 75. Yıl Devlet Hastanesi binasının morg girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

İhbar ve müdahale:

Yangını çevrede bulunan vatandaşlar fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti; ekiplerin çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

BOYABAT İLÇESİNDE ATIL DURUMDAKİ ESKİ 75. YIL DEVLET HASTANESİ BİNASINDA YANGIN ÇIKTI.

BOYABAT İLÇESİNDE ATIL DURUMDAKİ ESKİ 75. YIL DEVLET HASTANESİ BİNASINDA YANGIN ÇIKTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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