Boyabat'ta atıl 75. Yıl Devlet Hastanesi binasında yangın kontrol altına alındı

Olay yeri ve müdahale:

Sinop'un Boyabat ilçesinde, saat 11.00 sıralarında atıl durumdaki eski 75. Yıl Devlet Hastanesi binasının morg girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

İhbar ve müdahale:

Yangını çevrede bulunan vatandaşlar fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti; ekiplerin çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

BOYABAT İLÇESİNDE ATIL DURUMDAKİ ESKİ 75. YIL DEVLET HASTANESİ BİNASINDA YANGIN ÇIKTI.