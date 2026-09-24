Zidane'den net mesaj: bireysel oyun yok, Fransa takımını izleyeceksiniz

Fransız teknik adam Kocaeli'de konuştu

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk sınavları öncesi Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında taktik ve beklentilere dair değerlendirmelerde bulundu. Zidane, gazetecilerin "Zidane oyunu" ifadesini hatırlatması üzerine açık konuştu: "Zidane oyunu diye bir şey yok. Yarın herkes Fransa takımını görecek".

Teknik adam, futbolculuk dönemine dair bir hatırlatma yapıldığında ise duygularını paylaştı: "1994 yılında ilk kez milli takım forması giydim. 32 sene çok uzun yıl, aynı heyecandayım. Kupa kazanmak istiyoruz."

Zidane'ın oyun tanımı:

Basın toplantısında oyun stiliyle ilgili sorulara net cevaplar veren Zidane, takımın kolektif kimliğini vurguladı. Karşılarındaki rakibin Türkiye olduğunu belirterek maçın zorluğuna işaret etti ve kaptanlık hakkında, "Mbappe kaptandı, yine kaptan olacak. Yarın bir şekilde oynamasını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı. Zidane, tek bir oyuncunun üstünde durmaktan kaçındı ve takım savını ön plana çıkardı.

Kadro, yeni isimler ve maçın zorluğu:

Teknik direktör, basının yoğun ilgisi ve kendisi üzerine odaklanılması ile ilgili olarak "Işıkların benim üzerimde olması çok normal. Tabii ki hoşuma gidiyor ama yarın takım oynayacak. Biz tüm ekip olarak kazanmayı düşünüyoruz" dedi. Yeni oyuncuların takıma katılımıyla ilgili soruya ise "Milli takımın kapısı herkese açık. Bir şekilde formayı kapacaklar ve kaptıktan sonra takımı daha iyi yerlere getirmeyi düşünüyorum" yanıtını verdi.

Zidane orta saha geçmişine atıfta bulunarak, "Ben orta saha oyuncusuyum ama milli takımda herkes oynayacak" diye konuştu. Türkiye'nin taraftarlarının atmosferi için "Buradaki taraftarlar çok ateşli ve biz ona göre hazırlandık" yorumunu yaptı ve turnuva değerlendirmesinde "Türkiye A Milli Takımı’nın Dünya Kupası’ndan ilk turda elenmesi hiç beklenmedik bir durum. Hak ettikleri yerde değiller" ifadelerini kullandı. Ayrıca Arda Güler hakkında sorulduğunda kısa ve net: "Arda Güler çok çok iyi bir oyuncu" dedi.

FRANSA MİLLİ TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ ZİNEDİNE ZİDANE, UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP'TAKİ İLK MAÇINDA TÜRKİYE İLE OYNAYACAKLARI MAÇ ÖNCESİ YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "ZİDANE OYUNU DİYE BİR ŞEY YOK. YARIN HERKES FRANSA TAKIMINI GÖRECEK" DEDİ.