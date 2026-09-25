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Bozüyük'te vatandaşlara dolandırıcılık ve güvenlik bilgilendirmesi

Bozüyük'te polis, 4 iş yerinde 36 vatandaşa telefon ve iletişim dolandırıcılıklarına karşı KADES ve acil ihbar kullanımı hakkında bilgilendirme yaptı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bozüyük'te vatandaşlara dolandırıcılık ve güvenlik bilgilendirmesi

Bozüyük'te dolandırıcılık uyarısı yapıldı

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri yürüttükleri çalışma kapsamında 4 iş yeri ziyaret ederek 36 vatandaşa bilgilendirme yaptı. Yapılan açıklamada, vatandaşların özellikle telefon ve diğer iletişim kanalları üzerinden gelebilecek dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

bilgilendirmede hangi konulara değinildi:

Toplum Destekli Polislik ekipleri, bilgilendirme sırasında dolandırıcılık yöntemlerine dikkat çekmenin yanı sıra KADES, Acil İhbar Hattı kullanımı, Toplum Destekli Polislik hizmetleri ve genel güvenlik tedbirleri hakkında da bilgi verdi. Ekipler, katılımcılara hangi durumlarda yetkililere başvurmaları gerektiğini anlattı.

vatandaşların soruları ve uyarılar:

Ekipler, ziyaretlerde vatandaşların sorularını yanıtlayarak karşılaşabilecekleri şüpheli durumlarda nelere dikkat edilmesi gerektiğini aktardı. Bilgilendirmede iletişim yoluyla gelen taleplere temkinli yaklaşılması, kimlik ve hesap bilgileri paylaşılmaması gibi temel güvenlik unsurlarına dikkat çekildi.

Çalışmanın amaçlarından biri, yerel esnaf ve vatandaşlar arasında farkındalığı artırmak ve olası mağduriyetleri önlemektir. Toplum Destekli Polislik ekipleri benzer bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürüleceğini belirtti ve şüpheli durumlarla karşılaşanların ilgili hatları aramaları gerektiğini hatırlattı.

BİLECİK’TE VATANDAŞLARA DOLANDIRICILIK UYARISI

BİLECİK’TE VATANDAŞLARA DOLANDIRICILIK UYARISI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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