Adanalı öğrenciler iki roketle TEKNOFEST'te Türkiye üçüncüsü oldu

ATÜ'lüler iki kategoride kürsüye çıktı:

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) öğrencileri tarafından kurulan AKAY FoF Roket Takımı, TEKNOFEST 2026 kapsamındaki Aksaray'ta düzenlenen Roket Yarışması'nda hem orta hem de yüksek irtifa kategorilerinde Türkiye üçüncülüğü elde etti. Yarışma sürecinde gençlerin atölyede tasarlayıp ürettikleri roketler görev uçuşlarını başarıyla tamamladı ve paraşüt sistemleriyle hasarsız şekilde kurtarıldı.

Roket Yarışması'na toplam 2 bin 139 takım başvurdu, yapılan değerlendirmenin ardından 73 takım finallere kaldı. ATÜ ekibi bu yoğun rekabet içinde iki ayrı roketle dereceye girerek dikkat çekti.

roketler ve teknik performans:

Takımın iki ayrı yapılanmasından çıkan roketlerden biri Beren, orta irtifa hedefi olarak belirlenen 4 bin 200 metre hedefine ulaştı. Diğer roket Nefes ise yüksek irtifa hedefi olan yaklaşık 6 bin metre seviyesine başarıyla erişti. Her iki roketin havada ayrılması ve paraşüt sistemleriyle güvenli şekilde yere indirilmesi görevleri eksiksiz tamamlandı.

AVİYONİK alanında takımın kendi geliştirdiği sistemler kullanıldı. Haberleşme, basınç ve nem gibi uçuş verileri ekip tarafından ölçülüp hakem heyetine sunuldu. Bu veriler performans değerlendirmesinde önemli rol oynadı ve takımın teknik yeterliliğini göstermesinde etkili oldu.

hazırlık süreci ve gelecek hedefleri:

Takım kaptanı Metehan Dağ bu yıl iki roketle ilk defa mücadele ettiklerini ve her iki hedeflerine de ulaşarak iki kategoride üçüncülük elde ettiklerini belirtti. Dağ, ekibin devir teslim kültürüne vurgu yaparak üst sınıflardan alınan bayrağın alt sınıflara aktarıldığını ve amaçlarının gelecek yıl iki roketle birincilik kürsüsüne çıkmak olduğunu söyledi.

Aviyonik sorumlusu Osman Emre Çay ise yaklaşık bir yıllık yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini, son 2–3 ayda tempolarının arttığını ve geceleri atölyede sabahlayarak entegrasyon ile testlere odaklandıklarını dile getirdi. Çay, süreç boyunca teknik ve lojistik destek veren danışman hocalara ve rektörlüğe teşekkür etti.

AKAY FoF'un hem tasarım hem de uçuş doğrulama süreçlerinde elde ettiği başarı, üniversite destekli genç mühendislik projelerinin sahadaki somut sonuçlarına bir örnek oluşturdu ve gelecek yarışmalar için umut verdi.

Adanalı gençlerin roketleri TEKNOFEST'te iki kategoride derece yaptı