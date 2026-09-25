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Manavgat'ta Acısu Caddesi'nde otomobil çarpışması: sürücü hastaneye kaldırıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Acısu Caddesi'nde iki otomobilin arkadan çarpışması sonucu sürücü A.D. yaralandı; itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 10:08

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 10:19

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Manavgat'ta Acısu Caddesi'nde otomobil çarpışması: sürücü hastaneye kaldırıldı

Manavgat'ta Acısu Caddesi'nde trafik kazası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'nde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Olay, aynı istikamette seyreden iki otomobilin arka arkaya çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kaza ve araç bilgileri:

Edinilen bilgiye göre, A.D. yönetimindeki 07 BEP 738 plakalı otomobil, önünde ilerleyen H.O. idaresindeki 07 CKJ 082 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta hasar meydana geldi.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi bildirilmiş ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü A.D.'ye olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti ve daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ÖNÜNDEKİ ARACA ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ÖNÜNDEKİ ARACA ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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