Vadeli çeklerle güveni sömürdü: galericiler 110 milyonluk zararla karşı karşıya

Adana galericiler sitesinde vadeli çeklerle araç alıp ortadan kayboldu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi'nde bir kişi, kısa sürede güven sağlayarak yaklaşık 25 esnaftan vadeli çeklerle otomobil satın aldı ve aldığı araçları nakde çevirip ortadan kayboldu. Esnafların başvurusu üzerine kayıp şahıslar hakkında şikâyetçi olundu, polis soruşturma başlattı.

Mağduriyetin boyutu ve kullanılan yöntem:

İddiaya göre B.S. bir süre önce site içinde M.C. ile samimiyet kurdu. Bu güven ortamında, yaklaşık 1 ay boyunca 25 esnaftan 40 veya 60 gün vadeli çeklerle araç satın aldı. Satın aldığı araçları piyasa fiyatının altında satarak nakde çevirdi. Vade günü yaklaşınca iş yerini kapatıp kaybolan B.S., galericilerden yaklaşık 110 milyon lira tutarında mağduriyete yol açtı.

Esnafın tepkisi ve soruşturmanın durumu:

Çeklerin banka sorgulamasında karşılıksız olduğu ortaya çıkınca mağdurlar önce M.C.'nin kapısına gidip durumun düzeltilmesini istedi. M.C. de kendisinin mağdur olduğunu söyleyerek ortadan kayboldu. Esnaflar iki şüpheli hakkında karakola suç duyurusunda bulundu; polis her iki kişiyi de arıyor.

Dolandırıldığını söyleyen Mehmet Özenli, "Söylenen rakam 100 milyonun üzerinde. Ben sadece 4 milyon dolandırıldım. 2 arkadaşta şuanda firar. 'Çek sağlam, kale gibi' dediler. Böyle bizi kandırdılar. Savcılığa gidip suç duyurusunda bulunduk. Süreç devam ediyor" dedi.

Benzer şekilde Metin Karan, kendisi, kardeşi ve ağabeyiyle birlikte 20 milyon liralık mağduriyet yaşadığını anlattı: "Bize vaatler verdiler, 'dürüst, güvenilir biri, sözünün adamıdır' dediler. Araçlarımızı verdik. Araçlarımızı verdikten sonra kayboldu. Mağdur olduk. Çeklerimiz için şu an bankaya gidiyoruz, sorguluyoruz ancak karşılığı yok."

M.C.'nin kayınbabası Arif Can da yaklaşık 4 milyon lira dolandırıldığını belirterek, kefalet nedeniyle ailevi kayıplar yaşadıklarını ve alacaklıların rahatsızlık verdiğini söyledi. Can, B.S.'nin Antalya ve Mardin gibi illerde de aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı yönünde iddialar olduğunu aktardı ve "Tek istediğim bu B.S.'nin biran önce bulunması" dedi.

Polisin soruşturması ve mağdurların şikâyeti sürerken, şu an için her iki şüpheliye de ulaşılamadığı bildirildi. Esnaf, süreç sonunda zararlarının tazmin edilmesini ve sorumluların yargı önüne çıkarılmasını istiyor.

ADANA'DA BİR KİŞİ GALERİCİLER SİTESİNDE GÜVEN SAĞLADIĞI YAKLAŞIK 25 ESNAFTAN VADELİ ÇEKLERLE OTOMOBİL SATIN ALIP ORTADAN KAYBOLDU. TOPLAMDA 110 MİLYON LİRALIK MAĞDURİYET YAŞAYAN ESNAFLAR ŞAHISTAN ŞİKAYETÇİ OLDU.