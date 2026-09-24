BŞEÜ öğrencileri uluslararası gastronomi sahnesinde Türkiye üçüncüsü oldu

BŞEÜ öğrencilerinin festival performansı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Aşçılık Programı öğrencileri, 5. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali kapsamında düzenlenen “Üniversiteliler Arası Yıldızlar Takımı Kapalı Kutu Yemek Yarışması”nda Türkiye üçüncüsü oldu. Yarışmada farklı üniversitelerin Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümleri ile Aşçılık Programlarından öğrenciler ter döktü.

Yarışma koşulları ve değerlendirme:

Takımlara verilen coğrafi işaretli ürünleri, yarışma süresi içinde özgün bir yaklaşımla kullanmaları istendi. Hazırlanan yemekler; lezzet, sunum, teknik yeterlilik ve hijyen gibi kriterler çerçevesinde alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. BŞEÜ’yü temsilen yarışmaya katılan takım, bu kriterlerin tümünde gösterdiği performansla üçüncülüğe ulaşmayı başardı.

Eğitim, rehberlik ve ekip çalışması:

Yarışmaya Öğr. Gör. Burak Çıtak ve Öğr. Gör. Ebubekir Yılmaz rehberliğinde hazırlanan öğrenciler, mesleki bilgi ve uygulama becerilerinin yanı sıra ekip çalışması yetkinliklerini de sahada gösterdi. Elde edilen derece, üniversitenin uygulamalı eğitim modellerinin ve öğrenci gelişimine verilen önemin somut bir yansıması olarak değerlendirildi.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, başarının üniversitedeki eğitim anlayışının bir sonucu olduğunu vurgulayarak, "Öğrencilerimizin Üniversitemizi başarıyla temsil ederek elde ettikleri bu sonuç, Üniversitemiz açısından son derece değerlidir. Eğitim sürecinde edinilen teorik bilgilerin uygulama alanında beceriye dönüşmesi, öğrencilerimizin mesleki gelişimleri açısından büyük önem taşımaktadır. Gastronomi gibi teknik bilgi, uygulama becerisi ve ekip çalışmasının bir arada yürütülmesini gerektiren bir alanda öğrencilerimizin ortaya koyduğu performans, bu anlayışın değerli bir göstergesidir. Bu vesileyle öğrencilerimizi ve kendilerine rehberlik eden akademisyenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

Bu başarı, üniversitenin gastronomi alanındaki uygulamalı eğitimlerinin ve öğrencilere sağlanan uygulama imkanlarının etkisini ortaya koyuyor. Öğrencilerin uluslararası düzeyde elde ettiği bu derecenin, hem kurumun prestijine hem de öğrencilerin profesyonel geleceğine katkı sağlayacağı ifade edildi.

BŞEÜ ÖĞRENCİLERİ GASTRONOMİ FESTİVALİNDE TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ OLDU