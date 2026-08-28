Buharkent'te tarih, müzik ve hız dolu 104. kurtuluş etkinlikleri başlıyor

Buharkent'te 104. kurtuluş yıl dönümü programı

Aydın'ın Buharkent ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, üç gün sürecek zengin bir programla anılacak. Etkinlikler, 3 Eylül Perşembe günü başlayıp kortej, resmi tören, kültürel gösteriler, konser ve motor sporları organizasyonunu bir araya getirecek. Program, Buharkent Kaymakamlığı, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Buharkent Belediyesi iş birliğiyle hazırlandı.

Kortej ve Cumhuriyet Meydanı etkinlikleri:

Kutlamalar, 3 Eylül saat 18.00'de postahane önünden hareket edecek kurtuluş kortejiyle başlayacak. Türk bayraklarıyla yapılacak yürüyüşün ardından kortej, Cumhuriyet Meydanı'nda sonlanacak. Saat 19.00'da başlayacak 104. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda çelenk sunumu ve protokol konuşmaları yer alacak; Buharkent'in kurtuluş mücadelesi ve 3 Eylül'ün önemi anlatılacak.

Program, Mehteran Takımı ve Zeybek Oyunları gösterileriyle devam edecek. Saat 20.00'de Egeli Araştırmacılar ve Yazarlar Birliği tarafından düzenlenecek Türkü ve Şiir Dinletisi Gecesi izleyiciyle buluşacak; gecenin ilerleyen saatinde ise sevilen sanatçı Tuğba Yurt, 21.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alacak. Konsere Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz giriş sağlanacak.

Buharkent tırmanma yarışı: motor sporları heyecanı

Kurtuluş etkinlikleri, 5-6 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Buharkent Tırmanma Yarışı ile sürecek. AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası kapsamında gerçekleştirilen organizasyon bu yıl altıncı kez düzenleniyor. Yarış araçları ve sporcular, 5 Eylül Cumartesi saat 17.30'da Atatürk Caddesi Belediye Hizmet Binası önünde yapılacak seremonik startta vatandaşlarla buluşacak.

Asıl yarış, 6 Eylül Pazar saat 10.00'da Kayaburnu-Ericek yolunda başlayacak ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen pilotlar dereceye girebilmek için mücadele edecek. Organizasyon, saat 16.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek ödül töreniyle son bulacak. Yarış, Ege Otomobil Spor Kulübü tarafından Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu çatısı altında ve Buharkent Belediyesi ev sahipliğinde düzenleniyor.

Başkan Erol'dan davet ve anma:

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, tüm vatandaşları etkinliklere davet etti ve ilçe halkına hitaben '3 Eylül 1922, Buharkent'imizin bağımsızlığına kavuştuğu, milletimizin vatan sevgisini ve hür yaşama iradesini tarihe bir kez daha yazdırdığı gurur günümüzdür' ifadelerine yer verdi. Başkan Erol, Mehteran ve zeybek gösterilerinden Türkü ve Şiir Dinletisine, Tuğba Yurt konserine kadar sürecek programla 3 Eylül'ün tarihi öneminin ve kahramanların bıraktığı bağımsızlık mirasının yaşatılacağını vurguladı.

Başkan Erol ayrıca Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile vatan uğruna can veren kahramanlar ve ebediyete intikal etmiş gaziler için rahmet ve minnet dileklerini ileterek, hemşehrilerini ve çevre ilçelerden gelecek misafirleri 104. Kurtuluş Etkinlikleri'ne katılmaya davet etti.

AYDIN’IN BUHARKENT İLÇESİNİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ, KORTEJ, RESMİ TÖREN, KÜLTÜREL GÖSTERİLER, KONSER VE TIRMANMA YARIŞIYLA KUTLANACAK.