Garanti BBVA Partners uluslararası finans inovasyonu listesinde

Garanti BBVA Partners uluslararası tanınırlık kazandı

Garanti BBVA’nın teknoloji girişimlerinin büyümesini desteklemek amacıyla yürüttüğü Garanti BBVA Partners, Global Finance’in World’s Best Financial Innovation Labs 2026 değerlendirmesinde ödül alan inovasyon laboratuvarları arasında gösterildi. Program, Financial Services Company (Working With External Startups and Scale-ups) kategorisinde dünyanın önde gelen finans kuruluşlarının inovasyon yapılarıyla birlikte seçildi.

Programın işleyişi ve sunduğu imkanlar:

Garanti BBVA Partners, girişimleri bankanın bilgi birikimi, bankacılık deneyimi, altyapısı ve ekosistemiyle buluşturan bir yapı olarak tanımlanıyor. Programa katılan girişimlere mentorluk, eğitim, iş birliği olanakları, iletişim desteği ve ekosistem bağlantıları sağlanıyor; ayrıca ofis alanı ve avantajlı bankacılık ürünleri gibi pratik destekler de sunuluyor. Bu yaklaşım, girişimlerin yalnızca hız kazanmasını değil, geliştirdikleri teknolojilerin gerçek iş ihtiyaçlarıyla buluşmasını hedefliyor.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, Global Finance tarafından yapılan değerlendirme sonucu Partners’ın bu listede yer almasından duydukları memnuniyeti vurgulayarak programın girişimcilik ekosistemine uzun vadeli yaklaşımının ve değer üretme modelinin uluslararası alanda karşılık bulduğunu belirtti. Kaya, Partners Tech Programı’nı yalnızca bir hızlandırma programı olarak değil, bankanın deneyimiyle girişimlerin yenilikçi fikirlerini bir araya getiren bir yapı olarak gördüklerini ifade etti.

10'uncu dönem ve desteklenen girişimler:

Partners Tech Programı’nın 10'uncu döneminde Eriklabs, Text2Test, Rudiq, Freya ve Fraud.com yer alıyor. Altı ay sürecek program kapsamında bu girişimler ihtiyaçlarına özel mentorluk, banka ve iştirakleriyle iş birliği fırsatları, reklam ve PR destekleri, eğitim ve seminerler, ofis alanı ile avantajlı bankacılık ürün ve hizmetlerinden yararlanacak.

Program, 2015 yılından bu yana teknoloji tabanlı girişimlerin büyüme yolculuklarını destekliyor ve bugüne kadar 65 teknoloji girişimi programa dahil edildi. 10'uncu dönemdeki girişimler farklı teknoloji alanlarında çözümler geliştiriyor: Eriklabs ve Text2Test yapay zekâ destekli yazılım test süreçlerine odaklanırken, Rudiq gerçek dünya varlıklarının blokzincir teknolojisiyle dijitalleştirilmesine yönelik çözümler sunuyor. Freya kurumsal şirketler için yapay zekâ destekli sesli asistanlar geliştiriyor, Fraud.com ise kimlik doğrulama, işlem izleme ve dolandırıcılık önleme çözümleri sağlıyor.

Garanti BBVA Partners’ın Global Finance listesinde yer alması, bankanın girişimcilik ekosistemiyle kurduğu bağın ve uzun vadeli destek modelinin uluslararası platformda takdir edilmesi olarak değerlendiriliyor.

GARANTİ BBVA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SİBEL KAYA