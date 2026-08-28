Rektör Hacımüftüoğlu Parmaksız Kale Höyük'te kazı çalışmalarını yerinde inceledi

Parmaksız Kale Höyük çalışmaları yerinde izlendi:

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum'un Hınıs ilçesindeki Parmaksız Kale Höyük arkeolojik kazılarını yerinde inceleyerek kazı ekibinden yürütülen bilimsel araştırmalar hakkında bilgi aldı. Kazıların üniversite koordinatörlüğünde sürdüğü belirtilirken, Rektör Hacımüftüoğlu saha çalışmaları, elde edilen buluntular ve kazının bilimsel hedefleri hakkında detaylı değerlendirmelerde bulundu.

Beş bin yıllık mimari ve stratigrafik veriler:

Kazıda ortaya çıkarılan mimari kalıntılar ile stratigrafik tabakalanma, Doğu Anadolu'nun tarihsel birikimine ışık tutacak nitelikte. Rektör, kazı alanında Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Umut Parlıtı ve kazı heyetinden elde edilen veriler üzerine bilgi aldı; höyükteki buluntuların geçmişinin yaklaşık 5 bin yıl öncesine uzandığı vurgulandı. Sahadaki çalışma süreçleri, belgelerin ve katman bilgilerini doğru şekilde kayıt altına almanın önemine dair değerlendirmeler yapıldı.

Kazı evi, laboratuvar ve belgeleme süreçleri:

Ziyaret kapsamında kazı evi ve laboratuvarlarda sürdürülen analizler de incelendi. Sezon boyunca gün yüzüne çıkarılan osteoarkeolojik materyaller, insan ve hayvan kemikleri ile seramik envanteri gibi taşınabilir kültür varlıklarının kayıt, laboratuvar analizleri ve belgeleme süreçleri yakından izlendi. Rektör Hacımüftüoğlu, sahada toplanan verilerin bilimsel değerlendirmeye tabi tutulmasının ve titiz kayıt süreçlerinin gelecek araştırmalar için temel oluşturacağını belirtti.

'Parmaksız Kale Höyük, sahip olduğu arkeolojik verilerle Hınıs’ın ve Doğu Anadolu’nun tarihsel birikimini anlamamız açısından son derece kıymetli bir araştırma alanıdır.' sözleriyle kazının bölge kronolojisine katkısına işaret eden Hacımüftüoğlu, üniversitenin bu tür saha çalışmalarına kurumsal desteğini sürdüreceğini ifade etti.

Kazı çalışmalarının farklı disiplinlerden araştırmacıların katkısıyla yürütülmesinin önemine dikkat çekildi; sahada elde edilen bulguların laboratuvar, belgeleme ve bilimsel değerlendirme süreçlerinden geçirilerek bilim dünyasına kazandırılacağı vurgulandı. İnceleme sonrasında Rektör, kazı ekibiyle görüşüp temsili olarak çapa ile kazıya eşlik etti.

Program, kazı heyetiyle yapılan görüşmenin ardından gelecek dönem planlarının değerlendirilmesi ve günün anısına çekilen fotoğraflarla sona erdi. Rektör Hacımüftüoğlu, akademisyen, araştırmacı, öğrenci ve saha ekibine ile ilgili kamu kurumu temsilcilerine ve yerel yöneticilere verdikleri destek için teşekkür etti.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET HACIMÜFTÜOĞLU, ERZURUM’UN HINIS İLÇESİNDE ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE SÜRDÜRÜLEN PARMAKSIZ KALE HÖYÜK ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEYEREK KAZI EKİBİNDEN YÜRÜTÜLEN BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI.