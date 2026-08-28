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İş Vapur'da eylül programı: sinema, sohbet ve çocuk atölyeleri

Galataport’taki İş Vapur’da eylülde film seminerleri, tarih sohbetleri ve ücretsiz çocuk atölyeleri düzenleniyor; bilet ve kayıt ayrıntıları açıklandı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 13:11

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EDİTÖR: Hazal Tunç

İş Vapur'da eylül programı: sinema, sohbet ve çocuk atölyeleri

İş Vapur'da eylül programı:

Galataport'ta yer alan İş Vapur, İş Sanat'ın öğrenme programı kapsamında eylül ayında sinema seminerleri, tarih ve kültür sohbetleri ile çocuk atölyelerini sanatseverlerle buluşturuyor. Etkinlikler her yaştan katılımcıya yönelik tasarlandı ve çoğu kontenjanla sınırlı.

Beyazperde seminerleri:

3 Film 1 Şehir: Londra oturumu, Mehmet Kırali ve Kadir Kaymakçı yürütücülüğünde 2 Eylül Çarşamba 18.00 tarihinde gerçekleşecek. Oturumda Antonioni'nin Cinayeti Gördüm (Blow Up, 1966), Aşk Engel Tanımaz (Notting Hill, 1999) ve Guy Ritchie imzalı Ateşten Kalbe, Akıldan Dumana (Lock, Stock and Two Smoking Barrels, 1998) filmleri üzerinden şehirlerin beyazperdedeki yansımaları irdelenecek.

İçinden Opera Geçen Filmler serisinde opera yönetmeni Figen Ayhan, Giuseppe Verdi'nin operalarını odağa alacak; Verdi aryalarının kullanıldığı Woody Allen filmi Maç Sayısı (Match Point, 2005) 20 Eylül Pazar 14.00 tarihli oturumda tartışılacak.

Tarih ve şehir sohbetleri:

Sunay Akın ile Hissi Senetler dizisinde 6 Eylül Pazar 14.00 tarihli Ali Vapura Koş buluşmasında İstanbul Boğazı'nın anıları ve İş Vapur'un penceresinden şehrin hissi senetleri paylaşılacak.

8 Eylül Salı 18.30 düzenlenecek Anadolu Destanları: Odysseus'un Yolculuğu konuşmasında Cengiz Özdemir'e Prof. Dr. Erman Gören konuk oluyor; destanlardaki yolculuk ve kahramanlık temaları ele alınacak. Levent Erden ise 9 Eylül Çarşamba 18.00 tarihli İstanbul Kafası oturumunda Dersaadet sefareti tanıklıklarıyla kentin kozmopolit geçmişine ışık tutacak. Nilay Örnek de 13 Eylül Pazar 14.00'te Vapurların Seyrinde Bazı Evler konuşmasında Boğaz'daki mimari izleri aktaracak.

Çocuk atölyeleri:

İş Sanat'ın ücretsiz çocuk atölyeleri Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve su altı yaşamını tanıtıyor. İstanbul'un Balıkları, Boğaz'ın Altındaki Renkli Dünya ve Bir Balığın Günlüğü atölyelerinde çocuklar deniz canlılarını öğrenip denizleri korumanın önemini keşfedecek; etkinlikler yaş gruplarına göre planlandı ve uygulamalı katılım imkanı sunuyor.

İş Vapur'daki seminerlerin biletleri Biletix üzerinden temin edilebilir; ücretsiz çocuk atölyeleri için kayıtlar issanat.com.tr üzerinden yapılmalıdır. Kontenjanlar sınırlıdır, katılım öncesi kayıt ve bilet bilgileri kontrol edilmelidir.

Etkinlik takvimi:

1 Eylül Salı 13.00 İstanbul’un Balıkları (6-9 yaş)

2 Eylül Çarşamba 18.00 3 Film 1 Şehir: Londra

6 Eylül Pazar 14.00 Sunay Akın ile Hissi Senetler: Ali Vapura Koş

8 Eylül Salı 13.00 Bir Balığın Günlüğü (8-10 yaş)

8 Eylül Salı 18.30 Cengiz Özdemir ile Anadolu Destanları: Odysseus’un Yolculuğu

9 Eylül Çarşamba 18.00 Levent Erden ile İstanbul Kafası: Dersaadet Sefaretleri

13 Eylül Pazar 14.00 Nilay Örnek ile Vapurların Seyrinde Bazı Evler

15 Eylül Salı 13.00 Boğaz’ın Altındaki Renkli Dünya (3-5 yaş, ebeveyn katılımlı)

20 Eylül Pazar 14.00 İçinden Opera Geçen Filmler: Maç Sayısı & Verdi Operaları

GALATAPORT’TA HİZMET VEREN İŞ VAPUR’DA DÜZENLENECEK ETKİNLİKLER HER YAŞTAN SANATSEVERİ...

GALATAPORT’TA HİZMET VEREN İŞ VAPUR’DA DÜZENLENECEK ETKİNLİKLER HER YAŞTAN SANATSEVERİ BEKLİYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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