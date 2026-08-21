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Buray'la sahnede Erzurum gecesi canlandı

Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin altıncı gününde Buray, sahnede 'Mecnun' ve 'Deli Divane' gibi parçalarla izleyicilere coşkulu bir konser sundu.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 10:27

GÜNCELLEME: 21 Ağustos 2026 - 10:52

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EDİTÖR: Doruk Çetin

Buray'la sahnede Erzurum gecesi canlandı

Buray sahnesiyle festival akşamına renk kattı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivalinin altıncı gününde sevilen sanatçı Buray, Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda müzikseverlerle buluştu. Konsere gelen kalabalık, sanatçıyı yoğun ilgiyle karşıladı ve akşam boyunca süren performansı takip etti.

Konser repertuvarı ve sahne performansı:

Buray, konser boyunca geniş bir repertuvar sundu; izleyenler özellikle 'Mecnun', 'Deli Divane' ve 'Kalbime Kalbime' gibi sevilen parçalarında şarkılara eşlik etti. Sahne performansı ve seyirciyle kurduğu etkileşim, festivalin altıncı gününe canlılık ve coşku getirdi.

Festival programı ve etkinlik çeşitliliği:

Erzurum Kültür Yolu Festivali konserlerin yanı sıra sergiler, söyleşiler, geleneksel sanat atölyeleri, çocuk etkinlikleri ve lezzet duraklarından oluşan zengin bir programla sürüyor. Etkinlikler, kent genelinde ziyaretçilere farklı deneyimler sunmayı hedefliyor ve konser akşamları festival rotasının dikkat çeken bölümlerinden biri olmaya devam ediyor.

Buray'ın sahneye koyduğu program, festivalin konser takvimine farklı bir renk kattı ve Erzurumlu müzikseverlerin katılımıyla akşam müzik dolu anlara sahne oldu.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN ERZURUM KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NİN ALTINCI GÜNÜNDE...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN ERZURUM KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NİN ALTINCI GÜNÜNDE SEVİLEN SANATÇI BURAY, ERZURUMLU MÜZİKSEVERLERLE BULUŞTU. ERZURUM ETKİNLİK VE MİTİNG ALANI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KONSER, FESTİVAL ZİYARETÇİLERİNDEN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.

Doruk Çetin

Doruk Çetin

 Trend & Magazin Editörü

Dizi/film oyuncuları, müzik dünyası trendleri ve magazin gündemindeki renkli içerikleri hazırlayan genç editör.

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