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Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bilal Sonses, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 'Yaz Konserleri' kapsamında Nazilli İstasyon Meydanı'nda sahne alıp ücretsiz bir müzik gecesi sundu.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 14:08

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EDİTÖR: Melisa Soylu

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Nazilli'de yaz konserleri devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 'Yaz Konserleri' kapsamında Nazilli İstasyon Meydanı, sevilen sanatçı Bilal Sonses’in konserine ev sahipliği yaptı. Meydanı dolduran izleyiciler, sanatçının sevilen şarkılarını gece boyunca dinleme fırsatı buldu.

Konserden öne çıkanlar:

Program boyunca Bilal Sonses, Aydınlı seyircilere geniş repertuvarından parçalar seslendirerek sıcak yaz akşamına renk kattı. Katılımcılar konser organizasyonunu beğendiklerini belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Program ve tarih bilgiler:

Yaz Konserleri kentin farklı noktalarında ücretsiz olarak devam edecek. Etkinlik takvimine göre 19 Ağustos Çarşamba günü Mimar Sinan Parkı'nda caz konseri, 21 Ağustos Cuma günü ise Didim Atatürk Kültür Merkezi'nde Gece Yolcuları konseri düzenlenecek. Tüm ücretsiz etkinlikler saat 21.30'da başlayacak.

Organizasyon, kent sakinlerinin yaz aylarını kültür ve müzikle buluşturmaya devam edecek şekilde planlanıyor.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ‘YAZ KONSERLERİ’ KAPSAMINDA NAZİLLİ’DE SAHNE ALAN SEVİLEN SANATÇI...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ‘YAZ KONSERLERİ’ KAPSAMINDA NAZİLLİ’DE SAHNE ALAN SEVİLEN SANATÇI BİLAL SONSES, İSTASYON MEYDANI’NI DOLDURAN VATANDAŞLARA UNUTULMAZ BİR MÜZİK AKŞAMI YAŞATTI.

Melisa Soylu

Melisa Soylu

 Magazin Editörü

Ünlülerin sosyal medya paylaşımları, magazin dünyasındaki son haberler ve davet takiplerini yapan deneyimli magazin editörü.

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