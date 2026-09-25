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Hayalini yaşayan gelin: Yozgat'ta Yağmur'un temsili düğün sevinci

Yozgat'ta 22 yaşındaki Down sendromlu Yağmur, ailesinin düzenlediği temsili düğünde gelinlik giydi; törene kent protokolü ve yakınları katıldı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 12:05

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Hayalini yaşayan gelin: Yozgat'ta Yağmur'un temsili düğün sevinci

Hayalini yaşayan gelin: Yozgat'ta Yağmur'un temsili düğün sevinci

Yozgat'ta yaşayan 22 yaşındaki Down sendromlu Yağmur Babayiğit'in uzun süredir kurduğu gelinlik giyme hayali, ailesinin düzenlediği temsili düğünle gerçeğe dönüştü. Aile ve yakınlarının özenle hazırladığı organizasyonda Yağmur, hayalini kurduğu gelinliği giyip sevdikleriyle birlikte mutlu anlar yaşadı.

Törenin ayrıntıları:

Organizasyon, araç konvoyu ile başladı ve gelenek-göreneklere uygun ritüeller eksiksiz yerine getirildi. Düğün salonunda düzenlenen törende kent protokolü, aile yakınları ve çok sayıda davetli hazır bulundu. Gece boyunca neşeli anlar yaşandı; Yağmur'un etrafındaki davetliler oyun havası eşliğinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi.

Etkinlik boyunca ailenin önceliği Yağmur'un rahatı ve mutluluğuydu; gelinliğinin hazırlanmasından salon düzenine kadar tüm ayrıntılar onun konforu gözetilerek planlandı. Bu gündelik ritüellerin bir araya gelmesi, genç kadının hayalini somutlaştırdı.

Aile ve protokolün sözleri:

Yusuf Babayiğit duygularını şöyle anlattı: "Yağmur’un hayalini bugün için gerçekleştirdik. İnşallah kızımız bundan mutlu olmuştur. Bizim için farklı bir gurur verici güzel bir şey. 22 yaşında. Evde yemeğini yaptık, misafirlerimize ikram ettik. Gelinliğini giydirip gelin gezmesi yapıp salonumuza geldik. Çok güzel bir duygu. İnsan duygu dolu oluyor, ne söyleyeceğini bilemiyor"

Filiz Babayiğit ise "Yağmur üç çocuğumun en küçüğü. Hayali gelin olmaktı. Biz de o hayalini gerçekleştirmek üzere toplandık. Çok mutluyuz. Gelinliğini giydirdik. Duamızı yaptık. Konvoyumuzu yaptık. Güzel ve mutlu bir şey hem de üzücü bir şey" şeklinde konuştu.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da törene katılarak duygularını paylaştı: "Erkeklerimizi zaman zaman törenlerle asker ediyoruz. Bugün de annemiz babamız kızının mutluluğu için gelinlik içinde. Bizlerle hatta eş dost akrabalarıyla birlikte bir mutlu günde şahit olmak üzere davet ettiler, bizler de geldik. Ben annemizi babamızı tebrik ediyorum. Kızımızın mutluluğunu sizler de gördünüz. Bizler de şahit olduk. Allah böyle anne babaları başımızdan eksik etmesin"

Bu tür etkinlikler, bireylerin toplum içindeki görünürlüğünü artırırken aile bağlarını güçlendiriyor. Yağmur'un temsili düğünü, hem kişisel bir hayalin gerçekleşmesi hem de yerel toplumun dayanışma örneği olarak kayda geçti.

YOZGAT’TA YAŞAYAN 22 YAŞINDAKİ DOWN SENDROMLU YAĞMUR’UN GELİNLİK GİYME HAYALİ AİLESİNİN...

YOZGAT’TA YAŞAYAN 22 YAŞINDAKİ DOWN SENDROMLU YAĞMUR’UN GELİNLİK GİYME HAYALİ AİLESİNİN DÜZENLEDİĞİ TEMSİLİ DÜĞÜNLE GERÇEK OLDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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