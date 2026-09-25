Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde yeni yolculuk başladı: oryantasyon’26 ile 1.450 öğrenci karşılandı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), 2026-2027 eğitim-öğretim yılına kayıt yaptıran 1.450 yeni öğrenciyi ORYANTASYON’26-Uyum Haftası ve Üniversite Hayatına Giriş programı ile karşıladı. Etkinlikler, öğrencilerin kampüsle tanışması, kariyer planlaması ve sosyal ağlarını genişletmeleri amacıyla düzenlendi.

program içeriği:

ORYANTASYON’26, Gösteri ve Sanat Merkezi başta olmak üzere üniversitenin birimlerinde bilimsel, kültürel ve sportif faaliyetleri bir araya getirdi. Öğrenciler atölye çalışmaları, söyleşiler ve geziler aracılığıyla kampüs hayatını deneyimledi; program ekim ayı sonuna kadar sportif etkinlikler ve gezilerle devam edecek.

Etkinlikler kapsamında düzenlenen seminerlerde öğrenciler; Nöropsikoloji Uzmanı Dr. Şöhret Karaduman ile 'İçsel Pusula: Zihinsel Dayanıklılık ve Anlam', Gaziantep Milletvekili Av. Mesut Bozatlı ile 'Kampüsten Hayata: Üniversite Hatıraları', ASELSAN Gaziantep Genel Müdürü Ahmet Muaz Ateş ile 'Geleceğe İlk Adım: Milli Yetkinlik Hamlesi Ruhu', YÖK Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Fatma Çiğdem Savaşçıoğlu ile 'Birlikte Neyi Başarabiliriz?' ve Gaziantep Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Haluk Şen ile 'Yeşilay Bağımlılık Semineri'nde bir araya geldi.

mütevelli heyeti ve rektörün mesajları:

Programda konuşan HKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Haluk Kalyoncu, üniversitenin kuruluşundan bu yana sürdürdüğü eğitim anlayışını vurgulayarak, 'nitelikli, erdemli, üreten ve ülkesine değer katan bireyler yetiştirme sorumluluğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz' dedi. Kalyoncu, bu yıl katılan 1.450 yeni öğrenci ile birlikte toplamda yaklaşık 8 bine yakın öğrenciyle eğitim yolculuğunun sürdüğünü belirtti.

Kalyoncu ayrıca, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde bölgenin ilk ve tek Endüstriyel Tasarım Bölümü'nün açıldığını, akademisyenlerin geliştirdiği 42 buluşun patentle tescillendiğini ve kampüs yaşamına değer katan 65 öğrenci topluluğunun faaliyetlerini önemsediklerini aktardı.

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan ise öğrencilere seslenerek, birkaç yıl sonra üniversiteden yalnızca bir diploma ile değil; kazanılan bilgi, kurulan dostluklar ve geliştirilen fikirlerle ayrılacaklarını belirtti. Rektör, merhum Hasan Kalyoncu'nun ‘Hayatı kazandığımız bu şehre, öyle bir eser bırakmalıyız ki; bu eser ülkemizin, bölgesinin ve gençlerimizin geleceğine önemli değerler katacak nitelikli ve saygın bir üniversite olmalıdır’ sözünü hatırlattı ve üniversitenin değerinin yetiştirdiği gençlerin yaşamlarına kattığı değerlerle ölçüldüğünü vurguladı.

ilerleyen etkinlik takvimi:

ORYANTASYON’26, üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin uyumunu kolaylaştırmak amacıyla akademik bilgilendirmenin yanı sıra kültürel ve sportif programlarla sürdürülecek. Üniversite yönetimi, öğrencilerin projelerini hayata geçirmelerini teşvik eden etkinliklerin ve sosyal sorumluluk çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ'NDE (HKÜ) BİN 450 YENİ ÖĞRENCİ, ORYANTASYON'26 İLE ÜNİVERSİTE HAYATINA ‘MERHABA' DEDİ.