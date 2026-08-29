Bursa'nın yedi asırlık sofrası: hafızayı besleyen gastronomi yolculuğu

Bursa Deneyimsel Gastronomi Kongresi Aktopraklık Höyük'te başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Gastronomi Akademisyenleri Derneği (GADER) ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) iş birliğiyle düzenlenen Bursa Deneyimsel Gastronomi Kongresi (EGCON), Aktopraklık Höyük Arkeopark Açık Hava Müzesi alanında açıldı. Kongreye Türkiye’nin 21 farklı üniversitesinden akademisyenler, şefler ve sektör temsilcileri katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, açılışta alanda kurulan stant ve sergiyi gezerek çalışmaları inceledi. Açılışa Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Kamil Özer ve Bursa Kent Konseyi Başkanı Orhan Samast ile çok sayıda paydaş katıldı.

Kongre teması ve yaklaşım:

Kongrenin bu yılki teması '700 Yıllık Bursa Sofrası: 7 Asırlık Gastronomi Yolculuğu' olarak belirlendi. Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa’nın gastronomi mirasının yalnızca yemeklerden ibaret olmadığını, bunun tarih, tarım, üretim, emek ve kültürle birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı.

Biba, gastronomiyi sadece tatlardan oluşan bir alan olarak değil, yemek ile insan arasındaki ilişkiyi inceleyen kapsamlı bir disiplin olarak tanımladıklarını söyledi: 'Bir şehrin sofrasını yaşatmak, o şehrin hafızasını yaşatmaktır'. Bu çerçevede kongrenin konularının çok katmanlı bir perspektifle seçildiğini aktardı.

Lezzetlerin tarihsel izleri ve örnekler:

Açılış konuşmasında Biba, kongrede ele alınacak örneklerin Bursa’nın farklı dönemlerine işaret ettiğini belirtti. Sunulan lezzetler ve bağlantıları şöyle sıralandı: yufka ıslaması Yörük kültürünü, keşkül-ü fukara Osmanlı saray ve vakıf mutfağını, tahinli pide Hanlar Bölgesi ve esnaf kültürünü temsil ediyor. Ayrıca hünkâr beğendi çok kültürlü mirası; cantık ise Balkan ve Kafkas göçlerinin Bursa mutfağına kattığı zenginliği simgeliyor.

Biba, döner kebap ve siyah incir gibi ürünlerinse markalaşan ve geleceğe yürüyen gastronomi değerleri olarak öne çıktığını ifade etti. Konuşmasında, korunmuş mirasın geçmişi, belgelenen mirasın ise geleceği güçlendireceğini kaydetti.

Bilimsel hedefler ve uluslararası görünürlük:

Kongrede sunulacak akademik çalışmaların ve bildiri setlerinin uluslararası bilimsel literatüre kazandırılmasının önemine dikkat çekildi. Biba, bu akademik altyapının Bursa’nın özgün gastronomi kimliğini güçlendireceğini, coğrafi işaretli ürünleri belgeleyip şehrin gastronomi destinasyonu olarak tanıtımını artıracağını belirtti.

Katılımcılar arasında yer alan akademisyenler sunumlarını paylaştı; panel ve atölye çalışmalarında hem tarihsel kaynaklar hem de uygulamalı mutfak deneyimleri tartışıldı. Ardından kongre alanında Bursa’nın seçkin lezzetleri katılımcılar tarafından deneyimlendi.

İş birliği ve etkinlik takvimi:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kongre ile eş zamanlı olarak gastronomi alanındaki tüm paydaşlarla iş birliğini sürdüreceklerini vurguladı. Başkan Vekili Şahin Biba, üniversiteler, akademisyenler, şefler ve üreticilerle ortak çalışma taahhüdünü yinelerken, Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali'nin 18-19-20 Eylül tarihlerinde gerçekleşeceğini hatırlattı.

Kongre, Bursa’nın tarihsel derinliği ve güncel üretim dinamikleri üzerinden bir sofra kültürünü nasıl koruyup geliştirebileceğine dair hem yerel hem de akademik bir zemin sundu. Etkinlik, gastronomi mirasının belgelendirilmesi ve bilimsel çalışmalara dönüştürülmesi yönünde somut adımlar atılması beklentisini beraberinde getiriyor.

MBURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, STANTLARI GEZDİ