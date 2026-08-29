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Kültürpark'ta müzikle zafer coşkusu

Kültürpark Göl Kenarı, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos etkinlikleri kapsamında Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası eşliğinde müzik ve zafer coşkusunu bir araya getirdi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 15:44

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 15:53

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kültürpark'ta müzikle zafer coşkusu

Kültürpark'ta kutlama ve müzik bir arada

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği konserlerle Kültürpark Göl Kenarı'nı buluşma noktası haline getirdi. Kentin farklı kesimlerinden gelen vatandaşlar, akşamın sakin atmosferinde orkestranın repertuvarıyla coşkulu anlar yaşadı.

Orkestra gecesi:

Etkinlikler, Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ve Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından organize edildi. Sahneye çıkan Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası, sevilen eserlerden oluşan repertuvarıyla dinleyicilerden tam not aldı. Konser boyunca izleyiciler orkestranın seslendirdiği parçalara eşlik ederek hem müziğin hem de Zafer Haftası'nın ruhunu paylaştı.

30 Ağustos programı:

Bursa'da altı gün sürecek etkinlikler dizisinin önemli bir ayağı olarak, 30 Ağustos Pazar günü saat 20.00'de Heykel'den başlayıp Altıparmak üzerinden Bursa Millet Bahçesi'ne uzanan bir Zafer Bayramı Yürüyüşü düzenlenecek. Yürüyüşün sonunda saat 21.00'de ünlü sanatçı Elif Buse Doğan zafer temalı konserde sahne alacak. Bursalılar, ay yıldızlı bayraklar eşliğinde bu özel günü birlikte kutlayacak.

Gecede öne çıkan unsur, resmi törenlerin yanı sıra müziğin birleştirici gücü oldu; kültürel programlar, toplumun farklı kesimlerini aynı duyguda buluşturdu ve zafer duygusunu canlı tuttu.

KÜLTÜRPARK GÖL KENARI&#039;NDA GERÇEKLEŞEN KONSERE İLGİ YOĞUNDU.

KÜLTÜRPARK GÖL KENARI'NDA GERÇEKLEŞEN KONSERE İLGİ YOĞUNDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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