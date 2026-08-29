Erzurum Ticaret Borsası başkanından 30 ağustos için birlik ve minnet çağrısı

Erzurum Ticaret Borsası başkanı Hakan Oral'ın 30 Ağustos mesajı

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104'üncü yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda milletin bağımsızlık ve birlik vurgusunu yineledi.

Oral'ın vurguları:

Mesajında Ağustos ayının Türk tarihi için "zaferler ayı" olduğunu hatırlatan Oral, 26 Ağustos 1071 Malazgirt zaferiyle başlayan ve bir 26 Ağustos günü başlayan Büyük Taarruz'un 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandığını belirtti. Oral, bunun milletin bu topraklarda ebediyen yaşayacağını tüm dünyaya gösterdiğini ifade etti.

Başkan Oral, 30 Ağustos'u Kurtuluş Savaşı'nın son halkalarından biri ve milletin istiklal ile istikbali uğruna verdiği destansı mücadelenin tacı olarak nitelendirdi. Atatürk, silah arkadaşları ve Türk milletinin her kesiminin fedakârlığına dikkat çekti.

Zaferin günümüze yansımaları:

Oral, tarihin şanlı zaferlerle dolu milletini bölmek isteyen iç ve dış unsurların her zaman karşısında bu asil milletin dik duruşunu, azmini ve kararlılığını bulacağını kaydetti. Milletin, vatan üzerinde hain emelleri olanlara her zaman gerekli cevabı vereceğini vurguladı.

Mesajını sonlandırırken Başkan Oral, Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, kanlarıyla ve canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitleri ve ebediyete irtihal eden gazileri rahmet, saygı ve minnetle andığını söyledi.

ERZURUM TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI HAKAN ORAL, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104.’ÜNCÜ YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE BİR MESAJ YAYIMLADI.