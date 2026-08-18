Büyükşehir Ula'da muhtar ve oda taleplerini yerinde değerlendirdi

Muğla Büyükşehir Ula'da koordinasyon toplantısı yaptı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ilçe ve mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarını yerinde belirlemek amacıyla sürdürdüğü koordinasyon toplantılarına Ula'da devam etti. Toplantıda mahallelerin acil ve planlı gereksinimleri, devam eden çalışmalar ile ileride yapılacak hizmetler detaylı şekilde ele alındı.

Katılım ve temsilciler:

Toplantıya Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Erhan Çetinkaya katıldı. Ayrıca Fen İşleri, Muhtarlık İşleri, Tarımsal Hizmetler, Ulaşım, Gençlik ve Spor Hizmetleri, Afet İşleri birimlerinin yöneticileri ve MUSKİ İçme Suyu dairesi temsilcileri hazır bulundu.

Muhtarların talepleri sahada iletildi:

Toplantıda muhtarlar, sorumluluklarındaki mahallelerden gelen altyapı, ulaşım, yol onarım ve tarımsal destek taleplerini doğrudan ilgili yetkililere aktarma imkanı buldu. Dile getirilen sorunlar ve talepler, belediye birimleri tarafından değerlendirilmek üzere kayıt altına alındı ve çözüm odaklı çalışma planlarına dahil edilmesi için notlar alındı.

Meslek odası ziyaretleri:

Muhtarlarla yapılan toplantının ardından heyet, İlçedeki meslek kuruluşlarını ziyaret etti. Ula Esnaf Odası, Ula Ziraat Odası ve Ula Şoförler ve Otomobilciler Odası temsilcileriyle bir araya gelinerek esnafın, çiftçilerin ve ulaşım sektöründeki vatandaşların talep ve önerileri yerinde dinlendi. Görüşmelerde ekonomik ve sosyal hayatı ilgilendiren konular karşılıklı değerlendirmeye alındı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, muhtarlar ve meslek kuruluşları arasındaki koordinasyonu güçlendirerek kaynakların öncelikli hizmet alanlarına yönlendirilmesini hedefliyor. Ula'da alınan talepler, sahada değerlendirilmek üzere ilgili birimlere iletildi. Koordinasyon toplantıları önümüzdeki günlerde Milas'ta gerçekleştirilecek.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İLÇE VE MAHALLELERİN İHTİYAÇLARININ DOĞRUDAN SAHADAN BELİRLENMESİ AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ KOORDİNASYON TOPLANTILARINI ULA İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRDİ.