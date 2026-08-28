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Buzul kopması sonrası Bhotekoshi'de selde can kaybı 579'a yükseldi

Nepal'de 26 Ağustos'ta Himalayalar'dan kopan buzulun yol açtığı taşkında ölü sayısı 579'a ulaştı; yaklaşık 4 bin kişi kurtarıldı, 1.924 kişi kayıp.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 20:15

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Buzul kopması sonrası Bhotekoshi'de selde can kaybı 579'a yükseldi

Buzul kopması sonrası Bhotekoshi'de ağır bilanço

26 Ağustos'ta Himalayalar'dan kopan bir buzulun Bhotekoshi Nehri'ne ulaşmasıyla Nepal'de meydana gelen taşkın felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Nepal Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu (NDRRMA) tarafından yapılan açıklamaya göre, selde hayatını kaybedenlerin sayısı 579'a yükseldi.

Arama kurtarma çalışmaları:

Yetkililer arama kurtarma operasyonlarının yoğun şekilde sürdüğünü ve bu kapsamda yaklaşık 4 bin kişinin kurtarıldığını bildirdi. Bununla birlikte, şu ana kadar 1.924 kişinin kayıp olduğu kaydedildi. NDRRMA, arama kurtarma faaliyetlerinde 15 bin güvenlik personelinin görev yaptığını açıkladı.

Kayıplar arasında çok sayıda yabancı uyruklu var:

Kuruma göre kayıp yabancı uyruklu kişi sayısı 517 olarak rapor edildi. Nepal Polisi ayrıca sel nedeniyle 36 ülkeden vatandaşların kayıp olduğunu duyurdu; aralarında 183 Hindistan, 65 ABD, 62 Ukrayna ve 33 İngiltere vatandaşı bulunuyor. Ayrıca 149 Nepal vatandaşının da kayıp olduğu belirtildi.

Olayın neden olduğu can ve mal kaybının tam boyutunun ortaya çıkarılması için çalışmalara devam ediliyor. Yetkililer kayıp yakınlarına destek sağlanması ve bölgede güvenliğin sürdürülmesi için koordinasyonun sürdüğünü belirtiyor.

NEPAL’DE BHOTEKOSHİ NEHRİ&#039;NDEKİ TAŞKIN NEDENİYLE MEYDANA GELEN SEL FELAKETİNDE HAYATINI...

NEPAL’DE BHOTEKOSHİ NEHRİ'NDEKİ TAŞKIN NEDENİYLE MEYDANA GELEN SEL FELAKETİNDE HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 579’A YÜKSELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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