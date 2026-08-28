Muğla karayolunda yanan tanker ormanlık alana yayıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde akşam saatlerinde seyir halindeki bir yakıt tankerinde çıkan yangın, alevlerin yol kenarındaki ormanlık alana sıçramasıyla büyüdü. Olay, Döğüşbelen Mahallesi Karayolu üzerinde meydana geldi.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, tanker seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevleri fark eden şoför, araçtan inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede yangın hızla büyüyerek yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.

Yangının başlangıç nedeni henüz tespit edilmedi; yetkililer olayla ilgili inceleme başlatılacağını bildirdi. Şoförün durumu ve tanker içindeki yakıt miktarı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

müdahale ve yol durumu:

Bölgeye intikal eden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışmalara başladı. Ekipler hem kara hem de ormanlık alandaki yangına müdahale ediyor.

Yangın nedeniyle karayolu trafiğe kapatılırken yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yetkililer, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü ve ulaşımın güvenli hale gelmesinin ardından yolun yeniden açılacağını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor; yetkililer vatandaşları bölgeden uzak durmaları konusunda uyardı.

MUĞLA'NIN KÖYCEĞİZ İLÇESİNDE YAKIT TANKERİNDE ÇIKAN YANGINI ORMANLIK ALANA SIÇRARKEN, EKİPLER YANGINI KONTROL ALTINA ALABİLMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.