Balıkesir’in istiklal ruhu: 30 Ağustos’un 104. yılında birlik çağrısı

Mehmet Aydemir'den 30 Ağustos mesajı

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı yazılı mesajında, Balıkesir'in Millî Mücadele tarihindeki yerini ve bu mirastan doğan sorumluluğu hatırlattı. Aydemir, zaferin yalnızca bir askeri başarı olmadığını; bir milletin imanının, vatan sevgisinin ve hür yaşama iradesinin zaferi olduğunu belirtti.

Balıkesir'in tarihi rolü ve 41 Bayrak Adam:

Mesajında Balıkesir'i "Kuvâ-yi Milliye şehri" olarak tanımlayan Aydemir, İzmir'in işgalinin ardından Alacamescit'te bir araya gelen 41 Bayrak Adam'ın yaktığı istiklal ateşinin önemine dikkat çekti. Aydemir, bu kıvılcımın sadece şehrin değil, bütün Anadolu'nun umudu haline geldiğini; daha sonra kongrelerle teşkilatlanıp Ayvalık'ta silahlı direnişe dönüştüğünü ve Millî Mücadele ruhuyla birleşerek 30 Ağustos 1922'de nihai zafere ulaştığını vurguladı.

Sorumluluk, birlik ve gelecek hedefleri:

Aydemir, bugün anmanın geçmişi hatırlamaktan öteye geçtiğini, ecdadın emanetini yeniden üstlenme çağrısı olduğunu ifade etti. "Vatan söz konusuysa gerisi teferruattır" sözünü anımsatarak, milletin gücünün yalnızca silahta değil, iman, birlik ve vatan sevgisinde yattığını söyledi. Mesajında ayrıca, bu mukaddes vatanın sadece korunmasının değil; daha güçlü, müreffeh ve büyük hedeflere yürüyen bir Türkiye olarak gelecek kuşaklara emanet edilmesinin önemine işaret etti.

Aydemir, Türkiye Yüzyılı hedeflerine değinerek, Cumhuriyet’in kuruluş değerlerinin ve Millî Mücadele ruhunun bugünkü inşa sürecine güç verdiğini belirtti. Dün Alacamescit'te "vatan" diyerek ayağa kalkan iradenin, bugün de ülkenin bağımsızlığı, huzuru ve güçlü yarınları için aynı kararlılıkla yaşadığını kaydetti.

Mesajını, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna can verenleri rahmet ve minnetle anarak tamamlayan Aydemir, ebediyete intikal eden gazilere şükran, şehitlere rahmet diledi. Balıkesirli hemşehrilerine ve aziz millete 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularla kutladı.

Bu açıklama, Balıkesir merkezli tarihsel anlatıyı hatırlatırken, yerel kahramanlık öykülerinin ülke çapındaki bağımsızlık mücadelesindeki yerini ve günümüzde taşıdığı anlamı yeniden ortaya koyuyor.

AK PARTİ BALIKESİR İL BAŞKANI AYDEMİR'DEN 30 AĞUSTOS MESAJI: "BİR MİLLETİN İMANININ VE İSTİKLAL KARARLILIĞININ ZAFERİDİR"