Çanakkale'de sürdürülebilir orman yönetimi için kriter ve gösterge çalıştayı

Çalıştayın düzenlenmesi ve katılımcılar

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde, Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca "Uygulama Birimi Düzeyinde Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergelerinin Belirlenmesi Çalıştayı" gerçekleştirildi. Çalıştaya; Orman Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Mehmet Akat, akademisyenler, Çanakkale Orman Bölge Müdür Yardımcıları, şube müdürleri, işletme müdürleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Hedefler ve ele alınan başlıklar:

Çalıştay kapsamında, sürdürülebilir orman yönetiminin uygulama birimi düzeyinde değerlendirilmesi ve bu düzeyde uygulanabilecek kriter ile göstergelerin tespit edilmesi amaçlandı. Oturumlarda özellikle orman kaynaklarının izlenmesi ve değerlendirilmesi, ayrıca ormanların ekolojik, ekonomik ve sosyal fonksiyonlarının bir bütünlük içinde değerlendirilmesi konusu ön plana çıktı. Katılımcılar, ölçülebilir, izlenebilir ve uygulanabilir yaklaşımın gerekliliği üzerinde durdu.

Tartışmalar, değerlendirmeler ve sonuç:

Çalıştay süresince farklı paydaşların görüş ve önerileri değerlendirildi; kriter ve göstergelerin uygulama birimi ölçeğinde nasıl hayata geçirilebileceği masaya yatırıldı. Sunulan değerlendirmeler, uygulamaya yönelik somut ölçütlerin geliştirilmesine katkı sağlayacak nitelikteydi. Çalıştay, katılımcıların değerlendirmeleri ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

ÇANAKKALE ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDE ‘SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİ ÇALIŞTAYI’ DÜZENLENDİ.