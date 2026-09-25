Kurtarma sonrası huzur: aracın üstünde namaz kılan itfaiye personeli

Elazığ'da itfaiye personeli araç üstünde namaz kıldı

Elazığ'ın Aşağıdemirtaş mevkiinde çıkan arazi yangını, Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından, ikindi namazı vaktinin geçmesine dakikalar kala bölgedeki itfaiye aracının üstüne çıkarak namazını kılan personelin görüntüleri bir vatandaş tarafından kaydedildi.

müdahale ve söndürme çalışması:

İhbar üzerine bölgeye intikal eden ekipler yoğun çalışma sonrası alevleri söndürdü ve sahayı güvence altına aldı. Ekiplerin söndürme çalışmasını tamamlamasının ardından, görevli personelin kısa bir süre için aracın üstünde durarak ibadetini yerine getirdiği görüldü.

anların kayda alınması:

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler, yangın söndürüldükten sonra da personelin hem görev bilincini hem de vakit hassasiyetini sürdürdüğünü gösterdi.

ELAZIĞ’DA BİR İTFAİYE PERSONELİ, ÇIKAN ARAZİ YANGININ SÖNDÜRÜLMESİNİN ARDINDAN, İKİNDİ NAMAZI VAKTİNİN GEÇMESİNE DAKİKALAR KALA, YANGIN BÖLGESİNDE BULUNAN ARACIN ÜSTÜNE ÇIKARAK NAMAZINI KILDI