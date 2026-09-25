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Samanlık alevleri Kalaç'ta bitişikteki evi sardı

Bolu'nun Gerede ilçesi Kalaç köyünde çıkan samanlık yangını bitişikteki 2 katlı eve sıçradı; itfaiye müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Samanlık alevleri Kalaç'ta bitişikteki evi sardı

yangının gelişimi:

Yangın, Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Kalaç köyünde, ahşap bir samanlıkta çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler, samanlıkta bulunan kuru materyalin tutuşmasıyla hızla büyüdü ve bitişiğindeki 2 katlı eve sıçradı.

müdahale ve hasar:

İhbarın ardından bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda samanlık kullanılamaz hale gelirken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

BOLU’NUN GEREDE İLÇESİNDE AHŞAP SAMANLIKTA ÇIKAN YANGIN, BİTİŞİĞİNDEKİ 2 KATLI EVE SIÇRADI....

BOLU’NUN GEREDE İLÇESİNDE AHŞAP SAMANLIKTA ÇIKAN YANGIN, BİTİŞİĞİNDEKİ 2 KATLI EVE SIÇRADI. İTFAİYENİN MÜDAHALESİYLE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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