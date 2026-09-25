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Sur'da taşların arasından kurtarılan yavru köpekler annelerine döndü

Diyarbakır Sur'da kerpiç barınakta taşların arasına sıkışan iki yavru köpek, bir vatandaşın müdahalesiyle kurtarılarak annelerinin yanına verildi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:44

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EDİTÖR: Aslı Han

Sur'da taşların arasından kurtarılan yavru köpekler annelerine döndü

Sur'da yavru köpeklerin kurtarılması

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Bostanpınar Mahallesi'nde, kerpiçten yapılmış bir barınakta taşların arasına sıkışan yavru köpekler duyarlı bir vatandaş tarafından kurtarıldı ve annelerinin yanına bırakıldı.

olayın ayrıntıları:

Bostanpınar Mahallesi'ndeki bir iş yerinde bulunan kerpiçten inşa edilmiş köpek barınağında iki yavru taşların arasına girerek mahsur kaldı. Sıkıştıkları yerden çıkarılan yavru köpekler hemen annelerine teslim edildi. Barınağın bulunduğu iş yerinde görevli ekip, yavruların beslenme ve barınma ihtiyaçlarını birlikte karşılıyordu.

kurtaranın ifadeleri:

Yavru köpekleri kurtaran vatandaş, barınaktaki anne köpek'in on gün önce doğum yaparak dokuz yavru dünyaya getirdiğini, kendileri için taştan ve kerpiçten barınak yaptıklarını ve çalışma arkadaşlarıyla ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi. Yavru köpeklerin gözleri henüz görmediği için taşların arasına girip mahsur kaldıklarını, kendisinin de onları sıkıştıkları alandan çıkartarak annelerine kavuşturduğunu belirtti.

DİYARBAKIR&#039;IN SUR İLÇESİNDE KAYALARIN ARASINA SIKIŞAN YAVRU KÖPEKLER, DUYARLI VATANDAŞ SAYESİNDE...

DİYARBAKIR'IN SUR İLÇESİNDE KAYALARIN ARASINA SIKIŞAN YAVRU KÖPEKLER, DUYARLI VATANDAŞ SAYESİNDE KURTARILARAK ANNELERİNİN YANINA BIRAKILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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