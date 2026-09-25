Çayırova’da kantin denetimleri: öğrenci sağlığı öncelikli kontrol

Çayırova zabıta ekiplerinin kapsamlı kantin denetimleri

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Dönemi'nin başlamasıyla ilçedeki ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki eğitim kurumlarında kantin denetimlerine hız verdi. Yapılan kontrollerde amaç, tüketici haklarını korumak ve öğrenci sağlığını güvence altına almaktır.

Denetim kapsamı:

Ekipler kantinlerde; hijyen koşulları, ürünlerdeki fiyat etiketlerinin doğruluğu, ürünlerin son kullanma tarihleri, satışa sunulan ürünlerin kantin mevzuatına uygunluğu, kantin işletme belgeleri ve ürün tarifeleri gibi kriterleri inceledi. Ayrıca kantin çalışanlarının hijyen eğitim belgeleri kontrol edildi.

Denetimler sırasında belirlenen eksiklikler not edilerek, mevzuata aykırı durumlara karşı işlem başlatıldı. Özellikle son kullanma tarihi geçmiş veya etiket bilgisi eksik ürünlerin tespiti durumunda hızlı müdahale sağlandı.

Uygulama ve takip:

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, tespit edilen aksaklıklara yönelik olarak mevzuatta öngörülen cezai işlemleri uyguladı. Denetimlerin eğitim-öğretim dönemi boyunca periyodik olarak devam edeceği, eksikliklerin giderilmesi için okul yönetimleri ve kantin işletmecileriyle koordineli çalışılacağı bildirildi.

Belediye yetkilileri, düzenli denetimlerle hem öğrencilerin sağlığının korunmasının hem de tüketici haklarının güvence altına alınmasının hedeflendiğini vurguladı. Vatandaşların ve okul yönetimlerinin de şikâyet ve bildirimlerini zabıta birimine iletmeleri teşvik edildi.

ÇAYIROVA’DA OKUL KANTİNLERİNDE DENETİM YAPAN ZABITA EKİPLERİ; HİJYEN, FİYAT ETİKETİ, SON KULLANMA TARİHİ VE MEVZUATA UYGUNLUK KONTROLLERİ GERÇEKLEŞTİREREK TESPİT EDİLEN AKSAKLIKLARA YÖNELİK İŞLEM UYGULADI.